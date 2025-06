Xunta y Concello ponen la primavera de 2026 como horizonte para terminar las obras del entorno de la Torre

Primavera de 2026. Es el horizonte que se marcan Concello y Xunta para terminar las obras de mejora de accesibilidad del entorno de la Torre, de las excavaciones de la base y de la restauración de sus senderos. Unos trabajos que comenzarán "a finales de este año" según detallaron este miércoles la alcaldesa, Inés Rey, y el director de Turismo de la Xunta, Xosé Merelles. La inversión total en estos trabajos, subvencionados con fondos europeos Next Generation, será de 1,2 millones de euros, y consistirá en seis actuaciones, cinco de las cuales están incluidas en el convenio que Concello y Xunta rubricaron para poder ejecutar los trabajos, que concentran un presupuesto de 900.000 euros. La otra la ejecutará el Concello.

Las dos administraciones, personificadas en la alcaldesa y el concejal de Turismo por parte del Concello, y el director de Turismo y la Delegada territorial de la Xunta, Belén Do Campo, por parte del Gobierno gallego, hicieron alarde de entendimiento en un proyecto que, para la alcaldesa, ejemplifica la "relación ejemplar" de ambas instituciones "en materia de turismo". No siempre fue así: la obra, anunciada en 2022, todavía no se había ejecutado por falta de entendimiento entre ambas partes. Para no perder las ayudas europeas, tendrán que estar finalizadas en junio de 2026.

"Se va a actuar en el entorno propio del edificio de la Torre, se va a actuar en la zona arqueológica y se harán pequeñas obras de accesibilidad, así como actuaciones en la sala Giannini y en la terraza superior", explicó Merelles, que elogió la "buena disposición de la alcaldesa" a la hora de cooperar para ceder la propiedad. La intervención exterior, detalló, "podrá en valor el circuito exterior de la Torre en el espacio natural de interés local", lo que redundará en la "visitabilidad" del monumento y en el "turismo de la ciudad". Una actividad económica que, destacó, este año marcó un "dato histórico" en el primer cuatrimestre, con 150.000 visitantes que se alojaron en la ciudad, "un 17% más" que en el mismo período el año pasado.

Para la alcaldesa, estos proyectos, redactados por áreas municipales --dos por Turismo, uno Infraestruturas y otro Medio Ambiente-- evitarán males como las filtraciones en la cámara baja de la zona arqueológica de la Torre, donde se sustituirán las estructuras metálicas, y se propiciará "un itinerario peatonal accesible", también para personas con movilidad reducida, en toda la zona del espacio protegido de la Torre.