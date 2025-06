Aena asegura que la torre de control digital de Vigo «no afecta» a Alvedro

«La torre de control digital de Vigo no afecta al aeropuerto de A Coruña», informó ayer a este periódico la compañía pública Aena, responsable de las instalaciones de tráfico aéreo españolas, acerca de la polémica suscitada en los últimos días por la posibilidad de que el sistema que se implanta en Peinador implique que desde el aeródromo vigués se gestione el tráfico de aviones en Alvedro.

La empresa había evitado hasta ahora aclarar si la puesta en marcha de la nueva torre de control viguesa, para la que no hay fijada una fecha, supondría que también asumiría la gestión de las operaciones de la terminal coruñesa. Esta iniciativa había llevado al sindicato de controladores aéreos Usca a asegurar que sería posible porque la ampliación del aeropuerto de A Coruña implicaría el derribo de su torre de control, según explicó la portavoz de esta entidad, Susana Romero.

Aena había señalado por su parte que las cámaras de vídeo colocadas en Alvedro, a las que se relacionaba con un supuesto proyecto de gestión del tráfico desde Peinador, «no están conectadas al aeropuerto de Vigo» y sobre su función detalló que «forman parte del circuito cerrado de seguridad». La posibilidad de que el control del movimiento de los aviones en A Coruña se ejerciese desde Vigo generó una polémica política en la que el Partido Popular reclamó al Concello una intervención sobre lo que calificó de «agravio comparativo» y el BNG anunció la presentación de iniciativas en el Congreso para exigir que esa medida no se llevase a cabo ante el riesgo que podría suponer para la seguridad y para las condiciones laborales de los controladores, según indicó el diputado Néstor Rego.

La alcaldesa, Inés Rey, replicó el Gobierno local coruñés no disponía de «ninguna constancia oficial por parte de Aena» de que el tráfico aéreo de Alvedro se fuera a gestionar desde Peinador. La plataforma Vuela Más Alto, que defiende los intereses del aeropuerto coruñés, explicó que la torre de control digital proyectada en Vigo es un proyecto nacido hace años pero del que todavía no hay una plasmación. Este colectivo mostró su rechazó a que se realice la gestión del tráfico coruñés desde Vigo al considerar que no será «efectivo» por no tener visión directa de lo que sucede en Alvedro y depender del funcionamiento de internet , que puede interrumpirse o alterarse.

