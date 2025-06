Un coruñés al borde de la ley en Eslovaquia

A Coruña se ha hecho viral por los motivos más estrambóticos, pero cada ocasión supera a la anterior. La anécdota que ha corrido esta vez como la pólvora en redes sociales la ha protagonizado Manu, coruñés y deportivista, que anunciaba en X que había sido deportado de Eslovaquia, con la prohibición explícita de no pisar el país en los próximos dos años. El dictamen causó hilaridad en redes, —con cerca de 900.000 impresiones al cierre de esta edición—y más aún cuando un amigo del procesado desveló el motivo del castigo: el joven Manu no pagó el billete de bus, ante lo que fue conminado por la policía eslovaca a abonar la deuda o pasar una semana en el calabozo y ejercer trabajos comunitarios. No tuvo muchas dudas.