Joana Marcús en A Coruña: «No me gusta planear, pierdo la magia de ser lectora de mis propias historias»

La escritora Joana Marcús está en plena promoción de Sempiterno, la novela que da continuidad a la historia de Caleb y Victoria, los protagonistas de Etéreo. Este jueves firmó ejemplares en la Casa del Libro, en Marineda City.

¿Es cierto que no tenía intención de hacer una segunda parte de Etéreo, que salió casi sola?

La verdad es que todos mis libros surgen según lo que me nace en ese momento. No me gusta planear, porque siento que pierdo un poco la magia y la ilusión que me hace ser la lectora de mi propia historia. Venía de muchas historias de romance contemporáneo, de historias muy felices, muy bonitas, muy tiernas, y me gustaba escribirlas. Pero cumplí 17 años, y mi perspectiva había cambiado, porque las primeras las escribí con solo trece. Me apetecía algo más realista, más oscuro, y fui llegando a la fantasía y nació el segundo libro porque me di cuenta de que había muchas cosas abiertas.

Empezó muy joven a escribir, ¿se siente una niña trabajadora?

Niña explotada [risas]. La verdad es que sí, me acuerdo de que cuando me llegó por primera vez el contacto de una editorial, estaba decidiendo qué carrera iba a hacer Entre negociaciones y contratos, al final, cuando publiqué la primera novela estaba en tercero de Psicología. Técnicamente yo no lo enfocaba como mi trabajo, para mí era como una alternativa bonita para disfrutar y ganar un poco de dinero extra, pero en el fondo era como un plan B. Y poquito a poco, y libro tras libro se ha ido convirtiendo en el plan principal, porque no me ha dado tiempo a terminar la carrera. Me faltan las prácticas. Me gustaría mucho acabar, pero, ¿de dónde saco el tiempo?

Y de un hobby ha hecho su profesión casi sin darse cuenta.

Yo me sentía muy afortunada de que me contactaran de un editorial. Iba con la idea de que, si mi madre me compraba diez libros para que no llorase, yo ya iba a ser feliz, porque ya había pasado por esa experiencia y había podido disfrutarla. Iba con esa mentalidad y siempre voy con la idea de esto se puede acabar.Entonces, no terminé de disfrutarlo hasta que me di cuenta de que había cambiado de saga y que las cosas seguían igual. Ha sido la primera vez que realmente me he dicho a mí misma: «vale, esto puede durar». Con estos libros me he dado cuenta de que esta es mi profesión.

Empezó a escribir en Wattpad con trece años, ¿ha ido madurando y creciendo de la mano de sus personajes o considera que van por caminos separados?

Mi padre siempre hace la broma de que yo nací con setenta años y después he ido evolucionando. De pequeña me costaba conectar con mis compañeros. Cuando me fui a un instituto más grande, me di cuenta de que me relacionaba mejor con los mayores. Creo que esa relación con personas que habían tenido más experiencias vitales que yo, me hizo madurar a mí también, y eso se refleja en tus propias historias.

¿Lee las obras que escribía entonces, en aquella etapa?

¡Qué remedio, tengo que reescribirlas! Es un reconocimiento a mi yo de 17 años y de decirle: «Oye, te esforzaste mucho, y ahora yo voy a intentar perfeccionar este esfuerzo, pero siempre respetando lo que fue tu idea principal».

¿Se ve muy pequeña en esas historias?

Es que te tienes que enfrentar a las historias que escribías cuando pensabas que nadie te leería y de repente te leen un millón de personas y dices: «bueno, ahora me representa esto».

Ahora es una joven que escribe para jóvenes, ¿le da vértigo pensar en si le seguirán gustando estas historias con el paso de los años o si cambiará de género para adaptarse a la madurez del público con el que ha ido creciendo?

Creo que todavía no he salido del momento vital del paso de la adolescencia a la joven adultez. Yo me sigo viendo en mis personajes, aunque hayan pasado unos cuantos años. El público juvenil es tan agradecido, tan amable y tan generoso en el sentido de que te permite escribir una novela de romance contemporáneo, pero también una novela de ciencia ficción, o una de fantasía... y no te juzga y va a seguir leyéndote. Por ahora me siento muy cómoda y tengo claro que mi futuro próximo, hasta los 30 años, por ejemplo, va a ser escribiendo para ellos.

¿Hay algo de placer culpable en los adultos que consumen esta literatura ?

Creo que sí que existe, aunque cada vez lo estamos rompiendo más. Ahora mismo hay tantas opciones de literatura juvenil que la evidencia hace que ya no puedas despreciarla. Hay muchísima gente que la lee, muchísima gente que la escribe y, de hecho, siento que toda la gente que la juzga es la que no la lee. Lo que sí que he notado es que a los chicos les cuesta mucho admitir que leen romance, lo veo en las firmas.

La literatura juvenil sirve para aprender valores, ¿ahora que tiene formación como psicóloga hace hincapié en esos aspectos?

Me gusta no contenerme a la hora de tratar ciertos temas, como por ejemplo las relaciones tóxicas o las familias complicadas. Soy consciente de que hay personas muy jóvenes que me leen y que, cuando abran mi libro, se van a encontrar por primera vez con ese tema, por eso lo planteo de forma objetiva y procuro no decirte si esto está bien o mal sin dar más explicaciones.