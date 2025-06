La mitad de los trabajadores de recogida de basura de A Coruña piden una asamblea por la "falta de transparencia" del comité de empresa

La mitad de la plantilla del servicio de recogida de basuras de A Coruña, que lleva la concesionaria Prezero, han dirigido un escrito al comité de empresa, constituido en su mayoría por miembros del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), denunciando la "falta de transparencia, credibilidad y comunicación" de este a la hora de negociar el nuevo convenio colectivo, y pidiendo "una asamblea en la cual se aclaren todos los puntos" de las conversaciones. Según documentación presentada a este diario, un escrito con 135 firmas de empleados, de una plantilla que los firmantes del texto cifran en unas 200 personas, se envió por burofax este miércoles al comité de empresa, si bien fuentes de este indicaban al mediodía de este jueves que no tenía constancia.

En el escrito, los empleados afirman que "ha sido presentada una plataforma de negociación que no ha sido consensuada con el conjunto de los trabajadores" y que, tras varias reuniones del comité de empresa con Prezero, la plantilla "desconoce totalmente" el estado de las negociaicones del convenio, algo "muy preocupante debido al momento en el que estamos, con una empresa que presta el servicio sin contrato oficial y no sabiendo como afectará a la nueva licitación o al nuevo pliego de condiciones en su caso". El miércoles, señala el escrito, el comité envió a sus afiliados "un envío masivo de WhatsApp" en el que firmaba, afirma el texto, "COMITÉ EMPRESA STL, termino no cierto", pues no es el comité de un sindicato, sino del conjunto de la plantilla, y debería "representar e informar a todas las personas trabajadoras indistintamente". Según el documento, esto hace "pensar y sospechar que se trata de una negociación a espaldas de la plantilla".

El sindicato STL está investigado judicialmente, junto con varios de sus cargos por supuestamente cobrar mordidas para trabajar en las concesionarias municipales y conseguir contratos en estas dentro de una “trama criminal”, si bien por el momenot no ha habido sentencia y no hay ningún condenado. En verano del año pasado, el sindicato convocó una huelga de recogida de basuras durante la que se produjeron numerosos incendios de contenedores, y que acabó siendo desconvocada en una asamblea contra el criterio del secretario general de STL, Miguel Ángel Sánchez, al que la Policía Nacional consideró la cabeza de la supuesta trama criminal. Tras el paro, este fue despedido junto con varios de sus compañeros. Según la empresa, habría incitado a la plantilla a no cumplir sus obligaciones, dado instrucciones a los trabajadores para evitar la recogida, incumplido medidas de seguridad y realizado acusaciones contra un superior, con faltas de respeto