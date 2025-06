Récord de pisos turísticos en A Coruña en el mes que entra en vigor la ordenanza que los limita

El pleno municipal de este mes ha dado el visto bueno definitivo a la primera ordenanza para regular y limitar las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad, y el Concello está empezando a cerrar algunas de las existentes, que, señala, incumplen la normativa urbanística. Pero la tendencia de aumento de los pisos turísticos ha continuado este año, y, según los datos de la Xunta, este mes se han alcanzado los 1.405, el máximo histórico. Las estadísticas muestran que su número se ha duplicado en apenas dos años y medio, pues en diciembre de 2022 eran 706, y desde la Federación de Asociaciones de Vecinos señalan que hay abiertos muchos ilegales. El Colexio de Arquitectos considera que el volumen ha subido, entre otras causas, por la «pasividad municipal», y los administradores de fincas creen que la futura declaración de la ciudad como mercado residencial tensionado puede llevar pisos desde el alquiler convencional al turístico.

El Ayuntamiento interpreta que, siguiendo el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de la ciudad, y aunque este no habla específicamente de viviendas de uso turístico, estas solo pueden situarse en edificios exclusivos, bajos o primeros pisos sin viviendas bajo ellos, pero durante años abrieron sin control, y una gran parte incumple la normativa. El Concello exigirá ahora una habilitación municipal para funcionar, y se la negará a los que no cumplan sus requisitos, por lo que probablemente muchos cerrarán en los próximos meses. Pero por el momento los expedientes de clausura son apenas 23, siete de ellos con orden de cierre.

Para la presidenta de la delegación coruñesa del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), Ruth Varela, el aumento de pisos turísticos es «consecuencia de la debilidad jurídica de la ordenanza», que no se respalda en una modificación del PGOM que aborde específicamente la figura de la vivienda de uso turístico, y de la «pasividad municipal, tanto en inspecciones como en reposición de la legalidad», esto es, en cierres. Los dueños han tomado la decisión de «seguir desplegando» pisos turísticos, lo que, en la interpretación de Varela, indica que «las políticas de vivienda tienen carencias profundas».

Para la arquitecta, que echa de manos «medidas ejemplarizantes» para hacer cumplir la normativa, la proliferación también tiene que ver con «una estrategia agresiva de implantación y defensa» del modelo que incluye las viviendas turísticas, un «modelo global típico del capitalismo financiero extractivo». «La expulsión de la población es un daño colateral» para sus promotores, critica Varela.

La presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez, indica que el Ayuntamiento «ha dictado alguna órdenes de cierre, y hay muchos expedientes abiertos pendientes de resolución», por lo que «tampoco se sabe cuántas viviendas de uso turístico se van a dar de baja» con la nueva ordenanza. Y además, indica, en julio «entra en vigor» la obligación de dar de alta los pisos turístico en el Registro Único de Arrendamientos, una medida de alcance nacional.

Pero Vérez también considera que la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, que posiblemente se produzca este julio y conllevará medidas como congelar alquileres o dar bonificaciones fiscales a los arrendadores, puede llevar a propietarios a destinar sus inmuebles a vivienda de uso turístico para evadir restricciones. Desde el colegio «presentamos alegaciones contra la zona tensionada», que, considera, «no favorece al alquiler convencional, sino que lo desincentiva: en Cataluña se implantó y bajó la oferta».

La presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana, Luisa Varela, espera, por contra, que la zona tensionada ayude contra la «subida abusiva de los alquileres», y aplaude que se hayan controlado los pisos turísticos. «Para nosotros es un negocio, están haciendo un servicio de hostelería», defiende. Algunos de los usuarios, afirma, los usan para «hacer fiestas», convirtiéndose en una «molestia» para los vecinos, y la cifra de 1.405 viviendas de uso turístico en la ciudad, que incluye todas las que están dadas de alta en el registro de la Xunta, «me parece corta», pues cree que «hay mucha vivienda turística ilegal». Varela anima a las asociaciones de vecinos a dar conocimiento al Concello o la federación.

«Cancelación de reservas»

La agrupación gallega de propietarios de pisos turísticos, Aviturga, ha anunciado que peleará contra la ordenanza en los tribunales, y su vicepresidente, Rafael Serrano, indica que los pisos turísticos no están creciendo al ritmo de otros tiempos, que parte de los 1.405 dados de alta no funcionan y que muchos no se utilizan todo el año como VUT. Y la ordenanza y el registro único, una «invasión de competencias», van a reducir los existentes.

Para Serrano, esto, además de atentar contra los «derechos» de los propietarios, dejará a la ciudad con un número de VUT «insuficiente» para atender la demanda de turistas, congresistas, trabajadores temporales y otros visitantes que quieren un piso por poco tiempo. «Estamos recibiendo llamadas de huéspedes porque hay propietarios cancelando reservas en verano», denuncia.

