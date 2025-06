'Puede salir caro', lema de la campaña municipal dirigida a dueños de mascotas que no limpian sus excrementos en las calles de A Coruña

El lema de la campaña municipal para concienciar a los dueños de mascotas sobre la necesidad de recoger sus excrementos y cumplir la normativa sobre la limpieza de deposiciones de animales en la vía pública será 'Puede salir caro'. Con este mensaje, el Concello iniciará el próximo lunes 16 de junio una serie de acciones para llamar la atención de los coruñeses sobre las sanciones a las que se enfrentarán si no cumplen con las obligaciones recogidas en la ordenanza con respecto a las deposiciones de las mascotas y la edil de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, advierte de que el Gobierno local está "dispuesto a aplicar las sanciones en su franja más alta".

El Ayuntamiento parece decidido a luchar contra la presencia de excrementos de perros en las calles de A Coruña y, según indican las autoridades municipales en un comunicado, lo hará con dos armas complementarias: la concienciación ciudadana y la "aplicación rigurosa" de las sanciones establecidas en la Ordenanza de Protección y Tenencia de Animales, que recoge multas por importes que van desde los 500 hasta los 30.000 euros.

"En la ciudad tenemos 32.000 perros y no todos sus propietarios cumplen con las obligaciones recogidas en la ordenanza con respecto a las deposiciones de los perros", explica la concejal de Mdio Ambiente, Yoya Neira. "Una minoría no las recoge ni las deposita en los contenedores de orgánico, que es la forma correcta de hacerlo, y un número aún mayor no utiliza la botella de agua que hay que llevar para diluir las micciones", añade Neira, que recordó que la ordenanza municipal se ha modificado precisamente para incluir esta última obligación.

Acompañada de la edil de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, la concejal de Medio Ambiente anunció que a partir del lunes 16 de junio arranca la campaña de concienciación. El objetivo de las autoridades municipales es poner de manifiesto "el coste de no cumplir con la ordenanza", que supone un esfuerzo de limpieza estimado en un coste de 360.000 euros. "Es daniño medioambientalmente porque los excrementos de los perros suponen un riesgo de salubridad y provoca conflictos de convivencia ciudadana", destacó Neira.

Montserrat Paz recordó que aunque esta campaña "se hace para concienciar", el Concello está "dispuesto a aplicar las sanciones en su franja más alta" y adelantó: "Vamos a estar muy vigilantes y habrá una acción coordinada entre Policía Local e inspectores de Medio Ambiente".

Anunció que estos inspectores recorrerán las zonas donde se detectan más incumplimientos y "podrán llamar a los agentes para identificar a los infractores".

La campaña 'Puede salir caro' arrancará el lunes con el reparto de 10.000 dispensadores de bolsas para recoger excrementos de perros y 5.000 botellas para limpiar las micciones de los animales. También se repartirán folletos informativos y habrá mensajes en los medios de comunicación y en redes sociales.

El reparto se hará en horario de 8:00 a 11.00 horas y de 19:00 a 22:00 horas y los puntos de reparto de los expendedores y las botellas son los siguientes:

● Xardíns de Méndez Núñez

● Rúa Barcelona e arredores

● Praza de Pontevedra

● Barrio das Flores (zona rúa Violetas xunto a área canina)

● Os Rosais (Praza Elíptica)

● A Gaiteira

● Catro Camiños

● Paseo marítimo (Coraza)

● Palavea (contorna Alcampo)

● Castrillón (zona centro cívico)

● Praza de España

● Parque de Vioño

● Sagrada Familia (Praza San Rosendo)

● Parque de Oza

● Matogrande (zona Eroski)

● Praza de San Cristóbal

● Áreas caninas en los parques de Eirís, Europa, Santa Margarita, Bens y Novo Mesoiro.