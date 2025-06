Condenado a ocho meses el joven que agredió a una médica en San José

El joven que agredió el pasado miércoles a una médica en el centro de salud de San José ha aceptado una condena de ocho meses de prisión por un delito de atentado y el pago de una multa de 360 euros. La pena ha quedado suspendida durante dos años, por lo que el hombre no podrá cometer ningún delito durante ese periodo y tendrá que hacer frente no solo al pago de la multa sino también a una cantidad que no ha trascendido en concepto de responsabilidad civil. Si no cumpliese estos requisitos, la suspensión de la condena podría ser revocada, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En este caso, el joven había acudido a consulta acompañado de su madre al centro de salud San José y, tras una discusión, agredió a la doctora que lo estaba atendiendo y huyó del edificio. Tanto los agentes que se personaron en el centro como la Policía Nacional recomendaron a la madre que llamase a su hijo para que facilitase su detención, como así hizo y, tras pasar a disposición judicial, aceptó una condena de ocho meses de privación de libertad.

No es la única agresión a personal sanitario que se ha registrado esta semana en la ciudad. El pasado jueves, la jefa de servicio del centro de salud de Monte Alto también fue víctima de un episodio violento a las puertas del edificio, según ha podido saber este diario.

Fuentes del Área Sanitaria de A Coruña y Cee aseguraron respecto a ambos casos que se están «tomando las medidas judiciales oportunas» y que se están aplicando «los protocolos elaborados a tal efecto» y expresaron su condena a «cualquier tipo de violencia sea en un centro de asistencial o, como en este caso, en la vía pública».

SOS Sanidade Pública celebró el jueves una concentración en el Obelisco para denunciar las listas de espera. «Muchas veces, los enfados vienen por motivos de organización, en los que los médicos ni los administrativos tenemos nada que ver, pero los pacientes agreden a quien tienen delante», denuncia un portavoz.