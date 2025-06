A Coruña exhibe ‘músculo’ en el manejo robótico de la lesión medular

«Nuestra Unidad es pionera en rehabilitación robótica en España», reivindicó el doctor Antonio Rodríguez Sotillo, jefe de la Unidad de Lesionados Medulares (ULM) del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), ayer, durante un receso del taller sobre El proceso psicológico de adaptación a la lesión medular, en el marco del congreso nacional ‘Paraplejia 2025’, que reúne en la ciudad a más de 220 especialistas de todo el país. «Para el número de habitantes que tiene Galicia [la ULM del Chuac es referencia para toda la comunidad, por tanto, recibe a pacientes procedentes de cualquier punto del territorio gallego] estamos muy bien dotados», resaltó el doctor Rodríguez Sotillo, al filo de la inauguración oficial del encuentro. Una doble cita científica con dos programas bien diferenciados ya que, por un lado, se están llevando a cabo las XLII Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Paraplejia (SEP), que reúnen al colectivo médico y, por otro, en paralelo a esta reunión, se celebra la XXXI edición del Simposio de la Asociación Española de Enfermería Especializada en Lesión Medular (Aselme).

«Os felicito por realizar de manera conjunta esta reunión. Yo he trabajado en el mundo de la Oncología, y esta especialidad me ha enseñado que, o eres transversal, o eres nada. Es muy bueno que médicos y enfermeras se reúnan y organicen actos conjuntos», consideró el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, partícipe en la inauguración de ‘Paraplejia 2025’, donde refrendó las palabras del doctor Rodríguez Sotillo sobre la «pionera» labor de la ULM del complejo hospitalario coruñés. «Como ‘juego en casa’, me vais a permitir la licencia de ‘chulearme’ de la ULM del Chuac. Una Unidad que he tenido el placer de visitar, porque creo que las cosas hay que verlas para valorarlas. He visto cómo trabaja y, realmente, me quedé sorprendido del grado de nivel que tienen a la hora de la asistencia, y también en ciencia e investigación», apuntó Gómez Caamaño, antes de subrayar que «han sido pioneros» en el desarrollo de «una consulta externa de enfermería». «También han trabajado muy bien en todo lo que es la teleconsulta. En Galicia, esto es muy bueno porque tenemos una población muy dispersa, y la posibilidad de hacer teleconsulta permite ahorrar desplazamientos, a veces, innecesarios», señaló.

«La posibilidad de hacer teleconsulta ahorra a los pacientes desplazamientos» Antonio Gómez Caamaño — Conselleiro de Sanidade

El titular de Sanidade llamó la atención, asimismo, sobre las inversiones realizadas por la Xunta en equipamientos tecnológicos para la ULM del Chuac, y manifestó el «compromiso absoluto» de su Consellería con ese servicio asistencial, y «con todos sus pacientes». «Sabemos que hay que dar más dotación tecnológica, y sabemos que hay que avanzar más en ese mundo de la robótica y de los exoesqueletos, que es apasionante. Es un compromiso de la Consellería —más allá de los espacios que necesita la Unidad, que también— y, sin ninguna duda, lo vamos a cumplir», indicó Gómez Caamaño, sin aportar más detalles.

Su departamento avanzó, posteriormente, en una nota, que prevé un «nuevo bloque de inversiones, superior al medio millón de euros, el próximo año», en la ULM del complejo hospitalario coruñés. Sanidade recordó que, en 2023, ya se destinaron 849.522 euros a la robotización de ese servicio asistencial, una inversión financiada por la Unión Europea (UE), a través del ‘Programa Feder de Galicia 2014-2020’. El equipamiento adquirido, en aquella ocasión, incluyó un sistema robótico de entrenamiento de la mano y del brazo, un sistema de rehabilitación para extremidades superiores, una camilla de verticalización y movilización temprana y un sistema robótico de locomoción. Consultada por este diario, la Consellería eludió ayer concretar en qué consistirá la «nueva inversión».

Antonio Rodríguez Sotillo, Reyes Marín (presidenta de Aselme), Antonio Gómez Caamaño, Lluïsa Montesinos (presidenta de la SEP), Luis Verde y Beatriz Saavedra, ayer, en la inauguración oficial de ‘Paraplejia 2025’, en el Hotel Attica21 de A Coruña. / Casteleiro / RollerAgencia

Más allá del acto inaugural, la segunda jornada de ‘Paraplejia 2025’ incluyó ponencias en las que se trataron temas como la terapia robótica, las nuevas herramientas para la movilización temprana, el manejo del dolor neuropático o el proceso psicológico de adaptación a la lesión medular. La doble cita científica se despedirá hoy de A Coruña con un programa «muy completo», con comunicaciones sobre disfunción intestinal, tratamiento de la disfagia o sexualidad, entre otras cuestiones.