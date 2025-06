Cristina Paz, la tercera mejor nota de la PAU en Galicia: "Fui muy nerviosa pero salió muy bien"

La coruñesa Cristina Paz Pérez, del instituto Monelos, es la tercera mejor nota de la PAU, con un 9,8 en la parte general. Un premio al esfuerzo, a la constancia y a muchos meses de libros y apuntes. "Dediqué muchas horas de estudio. Este último mes fue bastante estresante", confiesa, a la vez que se muestra feliz por la nota conseguida. "Noe me esperaba que me saliesen tan bien", apura a decir.

Llegó a los exámenes "muy nerviosa", algo que sabe que penaliza pero que tampoco puede controlar. "Fui muy nerviosa, y sé que los nervios pueden jugar una mala pasada, pero salió muy bien".

La estudiante, que en Bachillerato sacó un 9,94, reconoce que todas las asignaturas se le dan "bien" pero su preferida es Física y Química. "Es lo que me gustaría hacer, me parece muy interesante", añade.

Lengua, Historia y Galego le salieron "muy bien" aunque no son sus favoritas, así que está contenta con el resultado.

Sobre la PAU, asegura que "los exámenes fueron más fáciles de lo que esperaba". Sin embargo, los nervios no la abandonaron hasta que acabó el último y pudo por fin inaugurar el verano. "Lo de estar nerviosa nunca ayuda, hay que pensar que es solo un examen", aconseja.

Cristina Paz no se unió a la moda de grabarse un vídeo mientras alguien revela las notas de la PAU, esos que estos días inundan las redes sociales. "Quería verlas solo yo y llevarme el susto solita. Es algo más privado y no quería que quedase grabado. Luego, cuando sale bien, ya se le cuenta a la familia", explica.

Su idea es estudiar Física y Química en Santiago de Compostela. "El año pasado, la nota de acceso fue de 12,5, así que como hay pocas plazas y me daba miedo que eso cambiase, intenté sacar buena nota". Y lo consiguió. Es la tercera mejor nota de la PAU en Galicia. "Sí que es cierto que me costó decidirme, pero como me gustan mucho esas asignaturas pensé ¿por qué no?", reflexiona.

Para el primer año de universitaria, su idea es "ir y volver desde casa". "En A Coruña se está mejor y está muy bien comunicada con Santiago. Al principio lo haré así", desvela, y apunta que antes de eso le toca "disfrutar del verano".