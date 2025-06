Laura Vispalia, quinta mejor nota de la PAU en Galicia: "Quiero estudiar Matemáticas"

Laura Vispalia Díaz, del instituto Moncho Valcarce de As Pontes, todavía está "flipando", como ella misma dice, con su nota de la PAU, la quinta mejor de Galicia. Pero lo cierto es que detrás de su 9,75 no está la suerte ni la casualidad, sino el trabajo diario. "Los días antes de los exámenes estaba nerviosa, pero una vez allí ya no sentí tanto estrés", recuerda.

La PAU, indica, "asusta un poco" porque lo pintan como algo "muy decisivo" pero cuando uno se sienta en el pupitre y tiene el examen delante ve que es lo que ha hecho "durante todo el año". De todos modos, asegura que fueron semanas "de mucha preparación".

Le salieron "muy bien" asignaturas como Matemáticas, Historia y Lengua, pero el resultado final igualmente fue una sorpresa. "No me esperaba la nota, me quedé flipando", confiesa.

Vispalia pensaba estudiar Matemáticas, y ahora lo tiene "todavía más claro". "Quiero ir a Santiago y vivir la vida universitaria en una residencia", añade. Para ello necesita "un poco más de un 12" así que no va a tener problema.

Ahora le toca dejar los libros a un lado y disfrutar de unas merecidas vacaciones. "Toca celebrarlo", expone, y cuenta que se va a ir de viaje con sus amigas a Viena.