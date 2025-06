San Diego, en A Coruña, se consolida como estación de mercancías líder en Galicia al crecer un 5%

La reforma de los muelles interiores eliminará o reformulará la estación de trenes de San Diego, frente al parque del mismo nombre, pero, por el momento, sigue siendo la terminal de mercancías más importante de Galicia. De acuerdo con datos de Adif, de ella salieron 1.221 trenes en 2024, y llegaron otros 1.301, una subida de casi el 5,1% del tráfico en comparación con 2023, cuando los trenes fueron 2.522 en ambos sentidos. En Galicia, solo la estación viguesa de Guixar, con 2.231 vehículos, se acerca a los 2.650 coruñeses, y quedan muy lejos las cifras de Tui (1.980), Pontevedra (1.111) y Monforte de Lemos (1.092). El tráfico, según las previsiones del Ministerio de Transportes, se trasladará en gran medida a una futura estación en Uxes (Arteixo) o en Ledoño (Culleredo), pero las administraciones que estudian una reforma de los muelles prometen mantener una conexión férrea de mercancías.

La instalación se inserta en el muelle de San Diego y está tradicionalmente ligada al tráfico portuario, pero la apertura del puerto exterior de punta Langosteira ha provocado el traslado de buena parte de las mercancías a las nuevas dársenas. Adif no ha facilitado a este diario datos de las mercancías que pasaron por la instalación en 2024, pero en 2023 la mayoría del tráfico estuvo vinculado a materiales no portuarios. El 56,5% de las mercancías, más de 235.000 toneladas, fueron de madera, que, según explican fuentes conocedoras de la actividad portuaria, no pasan por los muelles.

Trenes de mercancías en las estaciones de Galicia en 2024. / Simón Espinosa

Pero aunque solo una minoría de las descargas del puerto interior pasan por el tren, el volumen sigue siendo importante. Fuentes del Puerto señalan que se movieron por ferrocarril 173.877 toneladas de los 7,9 millones que pasaron por los muelles interiores en 2023. El año pasado el tráfico por tren se incrementó casi un 11%, hasta las 192.600 toneladas, mientras que el volumen que pasó por los muelles bajó hasta las 6,25 millones. Al igual que en 2023, los tráficos ligados al puerto más frecuentes es el bioetanol, con cerca de 137.000 toneladas ese año y unas 123.000 el pasado. Este es un producto que se fabrica en la refinería de A Coruña, aunque no todo tiene que provenir de ella. Le sigue en importancia el maíz, un producto en el que se subió de unas 36.000 toneladas hace dos años a prácticamente 69.000 el año pasado. Sin embargo, buena parte de los tráficos agropecuarios ya pasan por Langosteira.

El muelle exterior todavía no cuenta con conexión ferroviaria, pero esta se está construyendo y si no hay retrasos, finalizará el próximo año: la previsión del Estado es que haya trenes circulando entre el puerto exterior y el Eje Atlántico en 2027. La emigración al puerto exterior, que el año pasado ya superó en volumen de mercancía a los muelles interiores, liberará gran cantidad de terrenos en los muelles, y Coruña Marítima (constituido por Estado, Xunta, Concello, Autoridad Portuaria, Puertos del Estado y Adif) estudia reurbanizar buena parte de estos, con proyectos que van desde equipamientos públicos y parques a viviendas y que ocuparán las actuales instalaciones de San Diego.

Pero la alianza entre estas seis entidades y administraciones también prevé mantener usos productivos en los muelles: cruceros, pesca y tráfico de mercancías, y preservar algún tipo de conexión ferroviaria para atender a este último, que mantendrá una actividad importante en las próximas décadas. De acuerdo con estimaciones de Coruña Marítima, se necesitarán entre 22 y 25 hectáreas y 1.500 metros de atraque en el muelle del Centenario, con forma de L y que se interna en el océano a la altura de la Casa del Mar. Además de mantener el movimiento de mercancías que no se puedan llevar a punta Langosteira por falta de espacio, se contempla incluir en el futuro tráfico de contenedores y ro-ro (embarcaciones en las que pueden salir y entrar vehículos, por contraposición a cargar y descargar con grúas).

El texto compuesto por las administraciones para sacar a concurso el futuro plan maestro de los muelles contempla que se mantenga «la conexión ferroviaria a la dársena interior», con una «nueva infraestructura ferroviaria». Esta permitiría mantener el tráfico de mercancías, y, además, Coruña Marítima estudia incorporar trenes para pasajeros.

Traslado a la comarca

La conexión ferroviaria a punta Langosteira que se está construyendo es el llamado ramal norte, pero el convenio para llevar el tren al puerto exterior, firmado en 2022, prevé otra conexión, más al sur, que permitiría a los trenes de punta Langosteira conectar con el sistema ferroviario en Uxes e ir a Santiago, Portugal o Madrid sin tener que pasar por A Coruña. Tras 32 meses sin avances, el Ministerio de Transportes anunció en octubre del año pasado la contratación de un estudio sobre esta infraestructura, así como de un análisis para determinar la «viabilidad» de trasladar a Uxes la estación de San Diego.

El cambio de localización de la terminal se lleva contemplando desde hace décadas, pues en 2004 se firmó el primer convenio para reurbanizar los muelles interiores, pero durante años la opción preferida para emplazar una nueva estación fueron terrenos situados en las proximidades de las vías del tren entre los polígonos de Pocomaco y Vío. Se planteó una estación con ocho vías y una longitud de 800 metros, y el plan especial de la conexión de la tercera ronda con el puerto exterior, aprobado inicialmente en 2014, incluía esta opción.

Y puede que la futura estación no se ubique finalmente en Uxes, una posibilidad a la que se opuso el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, que considera que «no es viable». El ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó las obras de construcción del ramal septentrional este mes de febrero, y afirmó que se estaban analizando diversas opciones para la terminal, que podría ser trasladada «a Culleredo», una alusión a la propuesta de este Concello de que se traslade a Ledoño. Arteixo también respalda esa opción. Este diario preguntó ayer al Ministerio de Transportes y Adif acerca de si había novedades acerca del estudio o si se había incluido la opción de Ledoño, sin obtener respuesta.

