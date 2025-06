«Me abruma pensar que esto me puede cambiar la vida totalmente»

El pasado 12 de mayo, Martín Yáñez se dio a conocer al mundo de los fanáticos de Operación Triunfo. Era algo que se esperaba, al fin y al cabo las audiciones abiertas del programa causan expectación. Sin embargo, no podría haber previsto que un vídeo de apenas un minuto con su rendición de Lose Control, de Teddy Swims, llegara a acumular 2,3 millones de visitas en redes. A la espera de participar en los castings finales en Barcelona el coruñés se encuentra tranquilo, pero preparándose ya para la experiencia.

¿Cómo vivió el casting de OT desde dentro?

Lo viví con mucha emoción. Con mucha tensión los días anteriores, porque al final iba con cierta expectativa al haberlo consumido, y al tener el Pase Prime. Eso me frenó un poco más. Pero en general, fui con una mentalidad bastante positiva.

¿Cómo se está preparando para las próximas fases?

Estoy viendo un poco todos los castings, por encima. Estoy cantando todos los días, pero es lo que hago siempre, no estoy haciendo nada especial por ahora, porque aún queda un poco.

¿Cómo se inició en la música?

Desde pequeño me gustaba mucho cantar e iba por ahí haciéndolo. Lo que me enamoró de la música fueron los Beatles. Cuando era pequeñito empezamos a comprar los discos y a cantarlos en el coche, así fue como caí. Ahí algo hizo clic, y de ahí empecé a tocar la guitarra. Luego empecé en el Coro Cantábile de A Coruña y fui tomando clases de canto lírico. La verdad es que nunca he estudiado música moderna como tal. El canto siempre lo hago de oído y de haber visto algún vídeo de Youtube. Tengo también mi grupo, Awy (Another Wasted Year), con el que sacamos nuestras canciones y vamos tocando. Ya hemos estado en la Quintana por el concierto de los 40 Principales de las fiestas de la Ascensión. Ahora terminé el grado profesional de Canto Lírico y me estoy preparando para las pruebas del Conservatorio Superior de Música.

Ya ha estado en concursos de voz. Participó en Factor X con su banda, Another Wasted Year. ¿Qué le interesa de OT?

La verdad es que es el programa que veo de música. De Factor X sabía de oídas pero no lo había visto en su momento ni nada. Al estar en Factor X me animé y dije: «A ver si me apunto a OT el año que viene». A ver qué pasa, porque sí que le tenía más ganas. No seguí mucho el programa hasta la edición pasada. Un amigo mío, el otro vocalista del grupo, y mi novia lo veían y me animé a verlo con ellos.

¿Hay algo que le asuste de Operación Triunfo?

Me asusta sobre todo lo que te puede cambiar la vida, más que el formato. Más que el casting, que tampoco es lo más fácil porque hay mucha gente. Sí que me abruma un poco pensar que esto me puede cambiar la vida totalmente, que no sé lo que va a ser de mí. Pienso que hay muchas cosas fuera de mi control. Eso es lo que más me abruma, pero en sí del programa no tengo problema.

Con tanta experiencia de tocar en público y en la vida profesional como músico, ¿qué cree que le puede proporcionar Operación Triunfo?

Yo, hasta el día de hoy, nunca he dado una clase de canto moderno y soy una persona que siempre estoy pensando en lo que puedo mejorar. No tengo ni idea de bailar. Hay muchas más cosas que me podría aportar en el sentido técnico para aprender y eso sería de las cosas que más me gustarían de entrar en la Academia.

Siempre hay arquetipos dentro de realities como OT. ¿Se ve parecido a alguno de los concursantes anteriores?

Yo solo he seguido la última edición. No me veo muy parecido a ninguno de los que participaron entonces. Pienso que eso también puede ser bueno, ser tan diferente, porque al final tendré cosas en común y sé que se me puede encajar en el mismo perfil que alguno, pero pienso que no soy demasiado parecido.

Suscríbete para seguir leyendo