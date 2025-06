El Concello de A Coruña convoca una concentración de repulsa este lunes por la muerte de una mujer a manos de su expareja en Sagrada Familia

La Policía Nacional investiga como crimen machista la muerte a puñaladas de una mujer en la mañana de este domingo en el barrio de Sagrada Familia, a manos, según apuntan las investigaciones, de un hombre que era su expareja y ya está detenido. La alcaldesa, Inés Rey, convocó a los vecinos de la ciudad, a las 20.00 horas de este lunes y en la plaza de María Pita, a una "concentración de repulsa" hacia este "terrible suceso".

La regidora expresó su "pésame" a la familia de la víctima y su "profundo dolor por este asesinato machista". El machismo, afirmó, es "una lacra que tenemos que erradicar entre todos los demócratas", pues una sociedad "no puede avanzar si no hace en igualdad", y "comportamientos como este no deberían tener cabida".