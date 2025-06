Marlena, Magán, La La Love You y Álex Wall, en el Recorda Fest

La edición de este año del Recorda Fest, que se celebrará los días 5 y 6 de septiembre en el muelle de Batería, ha anunciado que se unen a su cartel Marlena, La La Love You, Juan Magán y Álex Wall. El festival, que sacó ayer a las 17.00 horas sus entradas para cada día, ya había hecho público que tocarían Álvaro de Luna, Despistaos, Efecto Pasillo, Eme DJ, Fran Perea, Griso, Henry Méndez, Kate Ryan, Leire Martínez, Nena Daconte, Ultraligera y Xoel López.

La directora del evento musical, Olga Lamas, afirma que habrá nuevos anuncios para «ofrecer una programación que promete ser la mejor y más completa de las tres ediciones», incluyendo «algo que nunca se ha podido ver en ningún festival de España». Los abonos para ambas jornadas se pueden comprar en recordafest.es a un precio de 55 euros más gastos de gestión.

Por el momento no se han desvelado los horarios, pero la parrilla del día 5, que será viernes, incluye a La La Love You, Lori Meyers, Xoel López, Marlena, Nena Daconte, Ultraligera, Álex Wall, Griso y Eme DJ, mientras que el 6 actuarán Álvaro de Luna, Leire Martínez, Despistaos, Fran Perea, Kate Ryan, Efecto Pasillo, Henry Méndez y Juan Magán. El festival tiene el apoyo de la Xunta, dentro de la iniciativa Concertos do Xacobeo.