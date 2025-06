Quejas en el instituto Zalaeta de A Coruña por la «falta de tiempo para organizar» la FP Básica

El instituto Ramón Menéndez Pidal, conocido como Zalaeta, impartirá Formación Profesional Básica el próximo curso. Así se lo ha trasladado la Consellería de Educación, pero la dirección del centro ha decidido presentar alegaciones contra este plan porque considera que «falta tiempo para organizar y no hay diálogo». La directora, María Vilariño, explica que el instituto «está en obras» por lo que «permanecerá cerrado todo el verano».

«En un primer momento se nos dijo que la FP Básica no se iba a implantar el próximo curso y ya contábamos con ello. Con las obras, no vamos a poder acceder al centro hasta septiembre y no vamos a poder organizarnos con antelación», lamenta, y recuerda que además «se adelantó el curso al 8 de septiembre» así que contarían con apenas cuatro jornadas para hacer la planificación.

Desde la Consellería de Educación informan de que «este instituto ya imparte Formación Profesional, pero carecía de oferta en el nivel básico». Por ello, «y ante la demanda de ciclos de este nivel para alumnado que no haya finalizado la ESO y pueda permanecer en el sistema educativo, se van a ofertar plazas para un grupo de primero el próximo curso». La Xunta señala que las obras que se están ejecutando en el centro «no supone un problema en este sentido». «Los centros cuentan con el apoyo de la Consellería en lo que puedan necesitar», añaden.

Vilariño manifiesta que la «impresión» que tiene es la de «no diálogo y no organización». Asegura que el centro quiere seguir ampliando su oferta formativa, pero defiende también que necesitan «un margen» para prepararse. Actualmente, el Zalaeta cuenta con 913 alumnos, a los que el próximo curso podrían sumarse 30 de la FP Dual y otros 18 de esta FP Básica. «Llega un momento que rebosamos y no tenemos más recursos», lamenta.

La directora del centro, que informa de que ya han presentado alegaciones, denuncia también que no tienen «orientadora definitiva» y que lleva «tres cursos pidiendo una segunda orientadora».