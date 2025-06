Los nuevos trenes y frecuencias aumentan un 59% el tráfico entre A Coruña y Madrid

La puesta en servicio de los nuevos trenes AVE y Avlo entre A Coruña y Madrid el pasado lunes ha tenido un impacto directo sobre el volumen de viajeros por ferrocarril entre ambas ciudades. De acuerdo con los datos internos de Renfe, en la semana pasada el tráfico con destino y origen en la capital española creció un 58,8% en esta línea con respecto a la semana anterior, lo que supone el mayor crecimiento en la red gallega al pasar de 5.449 a 8.665 viajeros. Si la comparación se efectúa con el mismo periodo del año pasado es aún mayor, ya que alcanza el 70,7% al subir desde los 5.069 viajeros de esa semana de 2024.

El aumento es muy superior al producido en Vigo, donde es del 30,1% entre la semana pasada y la anterior y del 60,7% en comparación con esa semana del año pasado. De los 3.420 viajeros de 2024 se pasó a 4.226 este año y a 5.499 la primera semana de funcionamiento de los nuevos trenes, que siguen padeciendo el problema de tener que pasar por Santiago. A este factor se suma el de que los trenes que hacen esa ruta tienen un mayor tiempo de viaje, lo que mantiene al avión como competitivo para unir ambas ciudades.

En el caso de A Coruña, al aumento del número de frecuencias, que ahora son once al día —de las que cinco son mediante cinco trenes diarios más rápidos que efectúan el viaje en poco más de tres horas y media— se suma el importante crecimiento de las plazas ofertadas, ya que los nuevos AVE pasan de 269 a 507 asientos y los Avlo de 289 a 581.

También favorece el incremento de viajeros el acortamiento del tiempo empleado en recorrer el trayecto, no solo por empleo de trenes más modernos, sino también por la reducción de paradas intermedias aplicada por Renfe.

La medida más destacada entre las aplicadas por la compañía pública en A Coruña es la que afecta al primer tren de la jornada, ya que el Avlo S106 que tiene su salida a las 05.14 horas deja de tener transbordo y hace el viaje de forma directa, de forma que llega a Madrid a las 08.49 horas. Y lo hace además al casco urbano de la capital y en un horario muy adecuado para la realización de gestiones que permite aprovechar toda la jornada laboral y regresar en el mismo día, lo que favorece que pueda ser usado por los viajeros de negocios, hasta ahora usuarios casi exclusivos del avión.

Los nuevos trenes y frecuencias también han incrementado el tráfico entre A Coruña y el resto de estaciones que jalonan la ruta hacia Madrid, que ha crecido un 53% con relación al año pasado y un 36,9% con respecto a la semana anterior a estos cambios en la circulación. En el segundo de estos casos también es el mayor aumento en toda la línea entre Galicia y Madrid al haber pasado de 8.568 viajeros en 2024 a 9.577 hace quince días y a 13.114 en los últimos siete días.

Fuentes de la operadora pública señalan que, aunque la de Galicia era una de las líneas ferroviarias que hasta ahora no contaban con el servicio necesario, el crecimiento ha superado sus expectativas debido a la escasa antelación con la que los billetes de los nuevos servicios salieron a la venta. Así confían en que esta tendencia vaya a más.

Quienes no se benefician de las mejoras aplicadas por Renfe son los viajeros con origen o destino en Ferrol, ya que al no estar electrificada la línea desde Betanzos el AVE y el Avlo no pueden circular por ella y la compañía ferroviaria se ve obligada a mantener los trenes Avant.

Pero la introducción de estos cambios por parte de Renfe desataron la guerra de los trenes en la comarca de Sanabria, ya que el apeadero situado en Otero perdió la frecuencia a primera hora de la mañana hacia Madrid y Zamora. Sin embargo, aunque esa parada pierde ahora un 36% de sus usuarios (de 576 a 369) su impacto en los viajeros recurrentes, los que utilizan el tren a diario y se quejaban de estas variaciones al perder frecuencias para sus desplazamientos por razones de estudio o trabajo, es moderado.

Si hasta la semana pasada había unos 33,4 viajeros con bonos subvencionados de media por jornada, la caída del 50% se ha compensado con el aumento de pasajeros en el regional que sale de Puebla de Sanabria a las 07.30 horas, donde pasa de unas ocho personas por trayecto a más de veinte.

Según ha informado Renfe a través de diversos canales (web y megafonía en sus trenes) estos títulos de viaje estarán a la venta desde el próximo lunes 23 de junio. De acuerdo con las condiciones anunciadas por el Ministerio de Transportes los viajeros entre 25 y 65 años tendrán un descuento del 40% en su compra. El precio de los mismos deberá calcularse a partir de los existentes en 2022, aunque no se sabe si le aplicarán el IPC acumulado. Los menores de 15 años contarán con un abono semestral gratuito, mientras que en los mayores de 65 la bonificación será del 70%.

La principal novedad en las condiciones será el cambio en el tiempo de vigencia, ya que dejarán de ceñirse a los meses «naturales» del año, pudiendo usarse durante los 30 días siguientes desde su primer uso. Este cambio afectará también a los títulos anuales.

Los nuevos bonos de Media Distancia en Galicia saldrán a la venta el 23 de junio

Mientras que las relaciones de Larga Distancia afrontan ya un periodo de estabilidad sin cambios a la vista durante los próximos meses, las miradas se centran ahora en el futuro del tren más usado en el día a día por los gallegos. El fin de las bonificaciones al transporte público el 30 de junio después de 34 meses de vigencia supondrá un importante cambio en los bolsillos para los miles de viajeros de Media Distancia en la comunidad. Y es que por el momento se desconoce la tarifa que deberán abonar por los abonos para los próximos meses.

