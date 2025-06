A la venta las últimas entradas para ver a Rigoberta Bandini y a Camela en el Coliseum

Las últimas entradas para los conciertos de Camela y Rigoberta Bandini que acogerá el Coliseum este fin de semana todavía pueden adquirirse en el despacho de billetes de la plaza de Ourense y en Ataquilla. Este viernes a partir de las 22.30 horas, el dúo que mezcla rumba y electrónica en sus canciones regresa a la ciudad para presentar su nueva gira ‘+ de 30’, con la que celebran más de treinta años de carrera musical. El sábado a las 22.00 horas, el público coruñés podrá disfrutar de la vuelta de Rigoberta Bandini a los escenarios con su nuevo trabajo, ‘Jesucrito Superstar’. Sonarán su exitoso ‘Ay mamá’, con la que participó en el Benidorm Fest, además de otros temas con gran repercusión como ‘Perra’, ‘Too Many Drugs’ o ‘In Spain We Call It Soledad’.

Los precios para asistir a la primera de las actuaciones oscilan entre los 40 euros en pista y los 51 euros en tendido bajo, también con posibilidad de una reserva de espacio frente al escenario por 70 euros. Las últimas entradas disponibles para el concierto de Rigoberta Bandini están a la venta por 41 euros en tendido medio, 43 euros en pista y 47 euros en tendido bajo.