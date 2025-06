Concentración por la agresión a una doctora en un centro de salud de A Coruña

La Xunta de Personal del Área Sanitaria de A Coruña-Cee convoca para este jueves a las 11.00 horas una concentración por la agresión sufrida la semana pasada por una doctora en el centro de salud coruñés de San José. Los representantes laborales exigen medidas contundentes para evitar que se repitan hechos de este tipo.

El autor de la agresión aceptó una condena de ocho meses de prisión por un delito de atentado y el pago de una multa de 360 euros. La pena ha quedado suspendida durante dos años, por lo que el hombre no podrá cometer ningún delito durante ese periodo y tendrá que hacer frente no solo al pago de la multa sino también a una cantidad que no ha trascendido en concepto de responsabilidad civil. Si no cumpliese estos requisitos, la suspensión de la condena podría ser revocada, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En este caso, el joven había acudido a consulta acompañado de su madre al centro de salud San José y, tras una discusión, agredió a la doctora que lo estaba atendiendo y huyó del edificio. Tanto los agentes que se personaron en el centro como la Policía Nacional recomendaron a la madre que llamase a su hijo para que facilitase su detención, como así hizo y, tras pasar a disposición judicial, aceptó una condena de ocho meses de privación de libertad.