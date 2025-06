¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 18 de junio

Coloquio literario con Juan José Millás

19.00 horas | El escritor Juan José Millás conversa con Xavier Seoane y Javier Pintor sobre su último libro, Ese imbécil va a escribir una novela.

Conservatorio Superior

Manuel Murguía, 44

Proyección del documental sobre Gaza

19.30 horas | La Asociación Cultural Alexandre Bóveda proyecta el documental Al-Shifa Hospital: The Crimes They Tried to Bury sobre el genocidio en Gaza.

A.C. Alexande Bóveda

San Andrés, 36

Jornada sobre el fanzine en Galicia

20.30 horas | El festival Autobán organiza la jornada Panorama do Fanzine Galego, de la mano de profesionales como Emma Ríos, Luis Yang, Yupiyeyo y Gemma Pérez Feijoó.

Biblioteca de Estudos Locais

Durán Loriga, 10

Proyección de ‘Enrique IV’ en VOSE

00.00 horas | Proyección de Enrique IV en VOSE, con motivo del Centenariode Mastroianni.

Filmoteca de Galicia

Durán Loriga, 10