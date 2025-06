O teatro volve a San Amaro e outros lugares emblemáticos

O Concello, en colaboración coa compañía de teatro Noite Bohemia, aposta pola cultura ao aire libre e a recuperación de espazos emblemáticos como escenarios teatrais. Durante xuño e xullo, a cidade transformarase nun escenario vivo, onde o teatro clásico e contemporáneo cobrarán protagonismo en recunchos de valor arquitectónico e patrimonial. A programación non só levará o teatro a prazas históricas e lugares icónicos da cidade, senón que tamén volverá integrar o espazo único da praia de San Amaro.

Desde o castro de Elviña e o Castelo de San Antón ata a praza de Azcárraga e as Bárbaras, A Coruña será testemuña de representacións que achegarán o teatro clásico a públicos de todas as idades. O proxecto ten como obxectivo consolidar o teatro ao aire libre como un aceno de identidade da cidade. A excelente acollida do público en edicións anteriores garante a continuidade do programa como cita anual fixa.