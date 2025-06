El PP tilda de «chapuzas» las obras en los barrios e insta a Inés Rey a «pisar la calle»

El grupo municipal del PP insta a Inés Rey a invertir en los barrios, a los que los define como «los grandes abandonados por la alcaldesa», y «a pisar la calle para dejar de planear las obras en los despachos» y de ejecutarlas, a su juicio, «tarde, mal y a rastras».

Sobre el Plan de Barrios anunciado por el Gobierno local, y dotado con 52 millones de inversión, demandan que su ejecución «no sea tan chapucera como lo que los vecinos denuncian por toda la ciudad», lamenta. También hace referencia a los 300 millones que el Gobierno local dejó sin ejecutar «para inversiones en los barrios».

El grupo popular hace referencia al banco instalado, recientemente, frente a un paso de peatones en la avenida Gran Canaria que ha causado controversia debido a que dificulta el paso. Una circunstancia que el Concello atribuye al próximo traslado del paso de peatones, una explicación que no satisface al PP. «No solo hay un banco, sino que hay un banco, una papelera y dos bolardos en la acera frente al paso de peatones. Los peatones tienen que hacer una gincana para cruzar que no tiene sentido».

Para la formación política, este diseño urbano remite a un Gobierno municipal «que no conoce los barrios y de una alcaldesa que no pisa la calle». También denuncian otras instalaciones de mobiliario controvertidas, como la parada de bus colocada en una zona ajardinada en la avenida do Porto o la marquesina frente al portal en Pla y Cancela.