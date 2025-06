"En España sentimos que hay mucho más camino por recorrer"

Sacáis vuestro último disco 'Nuevo Hotel Miranda' ¿Por qué decidís seguir con el hilo conductor del disco anterior?

Es una continuación, si bien no más, tiene un relato parecido en cuanto a los videoclips, porque seguimos contando un poquito la historia del desarrollo del hotel. Pero la diferencia de este disco, es que es con canciones nuevas, canciones inéditas. Cuando hicimos el primer 'Hotel Miranda', era un disco donde revolucionábamos nuestros clásicos con diferentes cantantes invitados. Esta vez quisimos seguir trabajando con esa modalidad de dueto, pero haciendo canciones nuevas.

¿Por qué apostáis sobre todo por las colaboraciones? El disco está repleta de ellas, con grandes nombres como puede ser Tini, María Becerra, Lali...

La verdad es que es por varias razones. La primera, la más simple, es que son todos artistas que admiramos y con los que es un sueño colaborar. Eso también viene acompañado de la experiencia que te da estar en el estudio con todos ellos, y poder verlos trabajar en primer plano. Aprendemos de ellos, de cada sesión y también no solamente de los cantantes, sino también de los productores, que son unos cuantos. También nos alimentamos un poquito y nos llevamos información extra musical de las sesiones.

Le cantáis mucho al amor y al desamor. ¿En que os inspiráis?

Nos parece que son historias que combinan con el sonido que nosotros expresamos. Entonces nos inspiramos en historias personales, historias propias de amigos, de gente que conocemos, a veces películas, a veces libros, cosas que leemos, a veces una frase. La verdad que es un tema súper universal y hay muchas fuentes de inspiración para él.

Le dais mucha importancia a la puesta en escena y a la estética ¿Es clave para vosotros que esta tenga tanta relevancia?

Desde el inicio de nuestra carrera, siempre tratamos de utilizar todo lo que teníamos a nuestra disposición para captar la atención de la gente y del público, consideramos que nuestra función principal es entretener a este. Al principio de la carrera, cuando las canciones no eran conocidas, una forma de llamar la atención era el vestuario particular, la escenografía. Tratamos de contar un show que no sea solamente de una banda tocando, sino que haya actuación, haya un poco de creatividad y los vestuarios también nos ayudan a montar esos personajes que terminamos siendo nosotros en el show.

¿Qué esperáis de este nuevo álbum?

El disco está funcionando muy bien, a mí me gusta tocarlas todas y la pasamos bien. A nivel de números la canción que mejor funciona es 'Me gusta' con Tini. En general los fans recibieron bien todas las canciones y en el show se acoplaron muy bien al repertorio clásico. Este disco era más difícil porque era más ambicioso, para el anterior tuvimos toda nuestra carrera para componer las canciones, y estas las tuvimos que componer en un año y medio.

¿Cómo os trata el público español? ¿Hay algo que os sorprenda del?

Nos trata muy bien desde la primera vez que vinimos, y lo que más nos sorprende de ellos es que son efusivos y fiesteros, pero también son muy observadores. Nosotros estamos acostumbrados a tocar en Latinoamérica, es relindo porque se arma una fiesta tremenda, pero difícilmente hay momentos donde la gente se ponga quieta a mirarte, sobre todo al principio del show. Yo pienso que es un poco por el espíritu del público de aquí que justamente tienen esa particularidad y también un poco porque a la vez en Latinoamérica somos todo lo contrario. Cada vez que venimos siempre nos reciben súper bien y la gente viene a nuestros conciertos cada vez más.

¿En qué etapa como artistas os encontráis ahora?

Bueno, yo siento que estamos en una doble etapa. Siempre sentimos que hay un norte para nosotros y seguimos avanzando y tocando con la idea de crecer y de mostrarle nuestra música a más gente. Pero a la vez también somos conscientes de que ya hace más de 20 años que tenemos el grupo y que hay muchos países donde realmente nos conocen mucho y tenemos una base de fans muy muy grande. En España sentimos que hay mucho más camino por recorrer. Y en cuanto a lo artístico, sentimos que ahora después de haber hecho estos dos discos autocelebrándonos, tal vez sería momento de que el próximo disco sea tal vez un giro musical en nuestra carrera, algo distinto. Tal vez para el próximo podamos incluir alguna otra cosa diferente. Esa es un poco la idea que se nos ocurre.