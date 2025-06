Noites do Porto programa conciertos de Ilegales y Ana Curra en el muelle de la Batería de A Coruña

Noites do Porto ha confirmado los dos primeros nombres de los cabezas de cartel de los conciertos que se celebrarán en el muelle de Batería: Ana Curra e Ilegales. Destacan los promotores del festival que "se trata de figuras clave en la historia de la música española, pioneras en su género, y sin las que no se podría entender la escena rock y punk de los últimos 40 años".

Ambos actuarán la noche del viernes 26 de septiembre en A Coruña y sus himnos atemporales, compartidos por varias generaciones, compartirán coincidirán en Batería con bandas que hoy triunfan sobre los escenarios, como Alcalá Norte, Biznaga, Carolina Durante, Dorian, El Columpio Asesino, Enemigos, Los Punsetes, Triángulo de Amor Bizarro, 091 o Zahara.

La cantante, pianista y compositora Ana Curra, musa y referente de la movida madrileña, e integrante de bandas como Parálisis Permanente o Los Seres Vacíos, ofrecerá en el muelle de Batería un directo que será su única actuación en Galicia este año 2025.

Ana Curra ofrecerá un concierto en A Coruña con Noites do Porto. / Alberto García

Y la banda asturiana liderada por Jorge Ilegal. Ilegales, una de las bandas más longevas del rock español --el pasado 2024 cumplió cuatro décadas sobre los escenarios-- se estrena en Noites do Porto para presentar por primera vez en A Coruña su último disco, Joven y arrogante.

Las entradas para los conciertos de Ana Curra e Ilegales en Noites do Porto saldrán a la venta el próximo miércoles 25 de junio, a las 11.00 horas, en Ataquilla y Ticketmaster.

NOITES DO PORTO 2025

Noites do Porto, organizado por MASGALICIA, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, Xunta de Galicia a través de Axencia Turismo de Galicia -en el marco de la iniciativa Concertos do Xacobeo-, Diputación de A Coruña y Estrella Galicia. Cada año suma diferentes propuestas y nuevas cápsulas como Noites de Flamenco e Jazz, Noites nos Bares o las nuevas Noites de Cine y Noites coa Arte.

Rock, punk, hip-hop, jazz, flamenco, soul o garage son algunos de los estilos que se podrán disfrutar este año en la quinta edición de Noites do Porto, que contará en su cartel con nombres como Israel Fernández, el artista más relevante de la escena flamenca; Deadletter, la banda llamada a ocupar el trono de formaciones como Fontaines DC o Idles; Yazz Ahmed y Jasmine Myra, dos de las estrellas más brillantes de la escena del jazz en el Reino Unido; Sho-Hai, histórico de la música urbana y del hip-hop en España (es uno de los fundadores de Violadores del Verso junto con Kase.O); Michelle David, una de referencias del soul, blues y gospel con el combo que conforma con The True Tones; y The Gruesomes, formación que estrenará el rock garage en el festival. Las entradas para estos conciertos ya están a la venta en Ataquilla y Ticketmaster.

PRIMERAS CONFIRMACIONES DE NOITES DO PORTO 2025

23.09, Jazz Filloa. Yazz Ahmed & Ralph Wyld (Noites de Flamenco e Jazz)

24.09, Garufa Club. Deadletter

26.09, Muelle de Batería. Ana Curra e Ilegales

27.09, Playa Club. Sho-Hai

30.09, Garufa Club. Michelle David & The True-Tones + The Gruesomes

01.10, Jazz Filloa. Jasmine Myra (Noites de Flamenco e Jazz)

02.10, Teatro Colón. Israel Fernández (Noites de Flamenco e Jazz)