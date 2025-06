Los retos de la 'ITV' de edificios en A Coruña: «Hay que dar ayudas para que los dueños rehabiliten»

Desde el 20 de mayo de 2024 es obligatorio que los edificios de varias viviendas con más de 50 años presenten un Informe de Evaluación de Edificios (IEE), pero muchas comunidades de propietarios coruñesas siguen sin realizarlo. La presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Teresa Suárez, pide ayudas para que puedan afrontar los gastos que implica.

Otros colegios profesionales indican que muchos edificios coruñeses siguen sin presentar el Informe de Evaluación de Edificios.

Mi percepción es que hay muchísimos pendientes de pasar. Los edificios de más de 50 años, según los el catastro, son 45.000, de los cuales estarían obligados a pasar el informe de evaluación casi 10.000. Tienen propietarios con unas condiciones económicas a veces complicadas, que hacen difícil tomar los acuerdos. Primero tienen que encargar un informe a un técnico, que ya tiene un coste. Ese informe de evaluación va a detectar las patologías que tiene el edificio, tenemos que pedir presupuestos. Y aquí nos encontramos con el primer escollo importante: hay empresas que dicen que como mínimo hasta dentro de dos años no dan ni presupuestos.

La Xunta no ha facilitado datos actuales a este diario del número de edificios que han presentado el IEE o de los que lo necesitan, pero el año pasado estimaban que habían recibido 673. Ahora habrá más, pero también nuevos edificios que tengan que presentar el IEE porque van cumpliendo la edad a partir de la que es obligatorio.

La tendencia no es positiva porque la obligatoriedad, a medida que va pasando el tiempo, va implicando a más edificios. Nosotros recomendamos encargar el informe de evaluación antes de presentarlo en el Ayuntamiento, para no tener que presentar un informe de evaluación negativo. Si lo presentas negativo ya entramos en unos plazos administrativos de ejecución [de obras para corregir deficiencias]. El informe previo permite cuantificar, valorar, qué actuaciones hay que realizar y cuánto nos van a costar, de manera que nos tengamos un poco más de flexibilidad a la hora de hacer la recaudación. Por eso, hay muchos edificios que tienen iniciado el estudio de evaluación pero no lo han presentando todavía.

Los arquitectos técnicos también indican que hay falta de profesionales para realizar los informes.

Y esto no lo he notado especialmente. Los informes los pueden hacer tanto arquitectos técnicos como arquitectos superiores. Sí hay un criterio bastante dispar con respecto a los honorarios que cobran. Es muy difícil de controlar: nadie puede estandarizar honorarios. Pides varios y que la comunidad elija el que le parece más adecuado. Para mí el escollo principal es, uno, encontrar una empresa que presupueste la subsanación de las patologías y, dos, recaudar el dinero entre todos los propietarios. Entiendo que las administraciones tienen que acompañar a los propietarios y establecer ayudas. Hay una necesidad de rehabilitación muy importante. Estamos hablando de rehabilitaciones que no son parches, en general. Tenemos el 2030 la vuelta de la esquina, con lo cual la recomendación es que todas las actuaciones de rehabilitación que se hagan en el edificio estén orientadas a unos mínimos de deficiencia energética. Esto encarece los presupuestos de rehabilitación.

Menciona la necesidad de ayudas para acometer las rehabilitaciones que se detecten en el informe, pero, ¿podría darse la situación contraria? Una comunidad que pida ayudas para rehabilitación pero no las reciba, porque no tiene el IEE.

En teoría sí. Por eso digo que las administraciones tienen que ayudar. Ya no está solamente en la voluntad y en la disposición económica de las comunidades, sino también en localizar empresas que hagan los trabajos y además que los hagan con unos mínimos de garantías y de cumplimiento de plazos.

El Ayuntamiento podría poner multas de hasta 6.000 euros por no tener el informe, aunque otros colegios profesionales indican que no está sancionando.

No están sancionando por el momento, que a mí me conste. Hay una pequeña política de no agresión. En algunos casos están enviando requerimientos, pero puedo acreditar circunstancias especiales del edificio. A lo mejor ya tenemos el informe de evaluación, estamos recabando presupuestos de empresas, o a la cola de que nos ejecuten un presupuesto.... Creo que al Ayuntamiento tampoco le interesa levantar la bandera sancionadora. Podría recaudar, pero la ejecución subsidiaria [es decir, que corrija las deficiencias del edificio y luego pase el coste a los propietarios] es muy complicada. Las empresas que vayan a trabajar para el Ayuntamiento van a cobrar mucho más, y luego, a ver cómo recupera el Ayuntamiento de las comunidades este dinero. Ellos son los primeros interesados en que haya un pequeño pacto no escrito, en el que vayamos colaborando todos en insistir en la necesidad de elaborar el informe y rehabilitar.

¿Hay quien todavía desconoce la obligatoriedad de tener el informe?

Entiendo que los que están administrados por un profesional tienen que saberlo, nosotros informamos. Sí me consta es que hay muchísimos edificios todavía que no tienen ni siquiera en mente el hacer el IEE. El Ayuntamiento podría informar a título recordatorio.

