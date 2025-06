Un Erasmus para aprender también fuera de clase

Los alumnos y alumnas del ciclo medio de Comercio Internacional y de los superiores de Gestión de Ventas y Actividades Comerciales en el instituto Menéndez Pidal, en Zalaeta, tuvieron que esforzarse mucho durante el curso para poder ponerle un buen broche a sus estudios. Querían hacer las prácticas en el extranjero, irse de Erasmus y tener la oportunidad no solo de ver si lo que habían aprendido en las aulas era lo que les pedirían en sus trabajos sino también de vivir algo más de dos meses fuera y de estar lejos de sus familias, sin la red que, normalmente, les sostiene. Catorce de ellos, de entre 18 y 24 años, lo consiguieron y aseguran que han «cogido mundo» después de esta experiencia por la que tanto habían esperado.

A José David Rodríguez se le hicieron un poco cuesta arriba las primeras semanas que pasó en Roma, pero, una vez solucionado el problema de encontrar vivienda y ya adaptado a su puesto de trabajo, consiguió disfrutar. «Nos pilló el cambio de Papa, era jubileo, que es cada 25 años y, si ya hay turistas normalmente, con esto era un caos», recuerda. Max Canosa y Uxía Rey, que estudian Gestión de Ventas, y Carla Aceña, Comercio Internacional, fueron también a Roma, un destino que el centro oferta por primera vez. Los cuatro hicieron prácticas en una academia para buscar empleo y que acredita competencias, con cursos de formación. «Nosotros estábamos en clases como oyentes, también hicimos labores de recepción...», explican. Les gustó el trabajo, pero mucho más toda la experiencia vivida, «hablar inglés» y «aprender italiano» porque es algo más que suman a su currículo.

Paula Lista, Julia Mosquera, Daniel Sánchez y Celia Calderón recalaron en Malta. «Yo no me voy a olvidar en la vida de esta experiencia», confiesa Sánchez, que hizo prácticas en una escuela infantil con niños y niñas de entre seis meses y tres años. «Dábamos apoyo a las trabajadoras dentro y fuera de clase. Yo me esperaba trabajar en una tienda o en un supermercado, no en una guardería pero, para mí, mejor», relata Sánchez. Julia y Paula se incorporaron a una academia con niños de entre ocho y catorce años y sus labores eran también dentro y fuera de las aulas.

«Malta es un país muy bonito y merece la pena ir», comenta Julia. A Paula lo que más le gustó fue relacionarse con personas de otros puntos del mundo, como Ucrania, Japón y Chile y aprender sus costumbres e idiomas.

Facundo Galliccio, Daniel Pena, Sebastián Fraga y Lucas Pita estudian Comercio Internacional y todos eligieron Turquía y juntos trabajaron en un hotel de cinco estrellas en Antalya, ellos tuvieron la suerte de alojarse en unas instalaciones del hotel para empleados, así que, se saltaron el difícil paso de encontrar vivienda. «Íbamos cambiando de puesto, de recepción a relaciones públicas, hablando con los huéspedes, asesorándolos... Hablábamos inglés, pero aprendimos algo de turco», comentan y no se olvidan de que vivieron terremotos y una cumbre política. «Nos cacheaban todo el rato, había cientos de policías», recuerdan.

La coordinadora de proyectos del instituto, Helena Maseda, destaca que hace ya una década que desarrollan este programa de Erasmus y que siempre tiene «éxito».

