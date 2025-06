«Incertidumbre» entre los viajeros de tren de A Coruña, con el precio de las nuevas tarifas en el aire

El 1 de julio acaba la gratuidad de los abonos de Media Distancia, y, aunque Renfe acaba de dar a conocer las nuevas condiciones para los títulos de uso recurrente, no ha desvelado cuáles serán las tarifas. Entre los viajeros que pasaban ayer por la estación coruñesa predominaba la «incertidumbre», en palabras de Jorge, un compostelano que estudia en la Universidade da Coruña, mientras que Candela, coruñesa y trabajadora en Santiago que emplea el tren diariamente, señalaba que «para lo importante que es, estamos mal informados». Nicolás, que se beneficia de los abonos para venir a la ciudad a estudiar, añadía que según quede la tarifa el bus «puede ser una opción», mientras que Pablo, en su misma situación, explicaba que no sabía qué ocurriría tras los descuentos que «me ahorran 50 euros al mes», y le permiten visitar a su familia todos los fines de semana.

Los títulos para viajar a partir del 1 de julio saldrán a la venta este lunes 23 de junio y contarán con rebajas del 40% sobre las tarifas base en las modalidades de Mensual (viajes ilimitados) o el de 10 viajes. La principal novedad en ellos será un cambio sustancial en la vigencia de este último, que pasa de unos 40 días a un año entero desde su validación. Sin embargo, la operadora pública todavía no ha desvelado cuáles serán las tarifas de estos títulos. Otra de las dudas llega es la eliminación de las categorías Libre y Sencilla. Al mismo tiempo, los títulos de Cercanías (un servicio que no existe en A Coruña) servirán para todos los núcleos de España como paso previo al «billete único». Los dos tipos de abono recurrente (mensual y 10) permitirán realizar viajes entre el origen y destino que se han adquirido y podrán comprarse hasta 15 días antes de su periodo de inicio de validez, seleccionando en el propio proceso la fecha de inicio. Hasta ahora los mensuales se ceñían a los periodos naturales (enero, febrero, marzo) mientras que ahora abarcarán 30 días naturales.

Entre las medidas adoptadas por el Ministerio de Transportes se encuentra también la gratuidad en los abonos en la nueva categoría de Infantil. De esta forma, los nacidos entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2025 no tendrán que pagar en las relaciones para las que adquieran estos títulos. En el caso de los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2010 habrá una rebaja del 70% en el abono mensual exprés. El resto de condiciones serán idénticas que para los mayores de 26 años pese a la mayor bonificación. Estas bonificaciones se extienden a los Avant entre A Coruña, Santiago y Ourense pese a las diferencias en la explotación de la línea.

Pese a ello, todavía no estarán disponibles los trayectos posibles ni utilizados actualmente. En la nota de prensa emitida este viernes indican que «el abono mensual para Rodalies Media Distancia, Regional y Regional Exprés no iniciará su venta a partir del 23 de junio, se comunicará cuando se inicia su comercialización antes del 1 de julio próximo». De esta manera, a partir del lunes 23 de junio se comercializarán únicamente para los MD del Eje Atlántico.

Duplicación de pasajeros

En 2014, de acuerdo con los datos del Anuario del Ferrocarril, por la estación de San Cristóbal pasaron aproximadamente 1,45 millones de pasajeros de media distancia, una cifra que ya entonces situaba a la terminal de pasajeros coruñesa entre las más empleadas de España. La cifra fue subiendo, y en 2019 ya se acercaba a los dos millones.

Pero el gran despegue se produjo con el régimen de bonificaciones que, desde finales de 2022, estableció la gratuidad para algunos abonos, y, de acuerdo con los últimos datos de Adif, San Cristóbal tuvo más de 3,2 millones de pasajeros en la categoría Media Distancia/Interurbanos. Los de larga distancia son unos 426.000.

Nicolás. / Germán Barreiros/Roller Agencia

Nicolás: «Si desaparece la gratuidad, el autobús puede ser una opción»

Nicolás vive en Santiago y usa el tren para venir a estudiar a la Universidade da Coruña (UDC), con lo que el abono le «facilita muchísimo el desplazamiento». Para los jóvenes puede ser «muy dificultoso» viajar sin ayudas y «los autobuses igual podrían ser una opción» al transporte ferroviario.

Jorge. / Germán Barreiros/Roller Agencia

Jorge: «Hago 30 trayectos al cuatrimestre, me ahorra mucho dinero»

Compostelano y universitario en A Coruña, Jorge hace «unos treinta trayectos» en tren por cuatrimestre, por lo que el abono gratuito le ahorra «muchísimo dinero» frente a un coche compartido. En julio espera hacer unos diez viajes y siente «incertidumbre» sobre cuánto pagará.

Daniela. / Germán Barreiros/Roller Agencia

Daniela: «Ya no los uso, pero los empleé un verano para visitar a amigos»

Daniela no emplea actualmente los abonos que permiten hacer los desplazamientos gratuitos, aunque sigue viajando en tren, aunque empleó abonos en un verano para visitar a amigos en Santiago. Este tipo de ayudas, señala, son una comodidad para los usuarios.

Pablo. / Germán Barreiros/Roller Agencia

Pablo: «Si quitan los abonos, no podremos ver a la familia cada semana»

«Los abonos me ahorran 50 euros al mes», indica Pablo, compostelano que estudia FP en A Coruña, y «si nos los quitan muchos estudiantes no podremos visitar a nuestras familias cada fin de semana; es una ayuda muy grande, y pediría que no se retirasen», resume.»

Candela. / Germán Barreiros/Roller Agencia

Candela: «Para lo importante que es, estamos mal informados»

Candela usa el abono gratuito para ir a trabajar todos los días a Santiago, y cree que «para lo importante que es, estamos un poco mal informados» sobre el fin de la gratuidad. «No es sostenible que el tren sea gratis, pero pediría que sea asequible: pagaría 50 euros al mes», pone como ejemplo.»