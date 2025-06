De Celia a Velvet, un traspaso con mucha tela en Os Mallos: "Es como una segunda madre. Viene todos los días a ayudarnos"

«Ese día vi que traspasaba la tienda, pero no le di más vueltas. Después, tuve que volver, estuve hablando con ella y encajamos muy bien y se me empezó a iluminar esa idea, ¿sería una locura o no? Le pedí los números y me lo empecé a pensar y, cada vez que hablaba con ella parecía que todo cuadraba y, a la vez, surgió la oportunidad de acceder al Bono Remuda de la Xunta y todo encajó. Ella, además, es como una segunda madre. Le cogí el traspaso este mes y viene todos los días a ayudarnos a medir, a ver cortinas, nos presenta a los clientes y estamos viendo esta parte que nos está gustando mucho del barrio», resume Santos, que se confiesa «muy inquieto» y con ganas de introducir un cambio en su vida y creyó que, con la tienda de textiles, podría «cerrar el círculo» que había abierto con Almacén.

«Tengo un espacio donde vendo moda desde hace años, ahora, hago moda y, lo que me faltaba era tener una tienda de telas y que los clientes puedan venir, escoger las telas y yo les hago lo que quieran, incluso lo puedo hacer como colección y luego vender las prendas en Almacén. Hay un mundo nuevo que, aunque a mí me daba miedo, estoy viendo que es cuestión de práctica, que es toda la parte de hogar, porque Celia hace de todo, desde cortinas hasta fundas nórdicas y cojines», relata Santos, que está aprendiendo con ella a dar respuesta a su clientela. «Hay una vida de barrio que no hay en otros sitios, van al peluquero de al lado para que el peluquero se compre la camisa en la tienda del vecino y tienen esa cosa de comprar aquí para que se quede aquí que hace que el barrio esté en auge», explica Santos, que cree que Os Mallos mejorará cuando finalicen las obras de la intermodal.

Coger una tienda de telas en la época del comercio por internet y en una ciudad en la que, actualmente, predominan los bares puede parecer ir a contracorriente, pero Santos, que también tiene hostelería en Almacén, explica que, si bien un bar es «muy rentable» es también «muy exigente» en cuanto a horarios y estilo de vida, así que, antes de dar el paso y saltar a Os Mallos se puso en la piel de sus futuros clientes y supo que nunca compraría una tela online. Santos mantendrá Velvet tal y como tenía Celia su tienda, aunque con el añadido de la confección de moda.

Que Jorge Santos Varela sea actualmente el propietario de Velvet, la antigua tienda CLC Textiles, de Os Mallos, se debe a una «casualidad». Santos, además de haber abierto hace nueve años Almacén Concept Store, en el edificio donde la familia Villar guardaba material tanto de la farmacia como de la droguería tiene, junto a su pareja, una marca de confección a medida, así que, un día, «buscando un tejido para un cliente», llegó al mostrador de Celia López Cernadas.