El Coliseum reza a Rigoberta Bandini

La barcelonesa Paula Ribó lleva años removiendo el panorama musical español con temas como Perra, Too Many Drugs o In Spain We Call It Soledad, y este sábado llegó al Coliseum con las nuevas canciones de su álbum Jesucrista Superstar para que las coreasen sus fans coruñeses.

El disco recoge sencillos como Si muriera mañana o Pamela Anderson, que sus seguidores ya conocen desde el año pasado, pero esta ha sido la primera ocasión en A Coruña para poder escuchar las canciones del álbum en directo. Entre los mensajes de la música, reflexiones sobre el consumo, la validación o el rol de la mujer. Entre el público, entrega y disfrute.