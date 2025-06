La hostelería copa los traspasos y las nuevas aperturas en locales del centro y los barrios de A Coruña

Las calles de los barrios y el centro de la ciudad están en constante transformación y reflejo de ello son los negocios que abren y los que se salvan de cerrar sus puertas porque cambian de manos. El mercado de traspasos es variable, pero, según explica la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez, «los datos más recientes señalan que el emprendimiento se centra en la hostelería», seguida por el sector del comercio aunque «en bastante menor medida».

Se puede ver en las calles, donde muchos bajos que antes tenían otro uso son ahora locales de hostelería, como Flores Obdulia, de la avenida de La Marina, que ha pasado a ser el bar Obdulia, o el antiguo Cine París, que tiene prevista su reapertura como jamonería y local para tomar una primera copa. Pero también se hace patente en las ofertas que tienen las inmobiliarias colgadas en los portales especializados, como Idealista, en el que la mayoría de los negocios que buscan una nueva oportunidad son de hostelería, aunque se puedan encontrar otras propuestas, como un taller, una peluquería o una clínica dental.

«Normalmente, los traspasos se producen por jubilación del propietario o de la propietaria de un negocio cuyos hijos no quieren heredarlo o desean cambiar de sector. En otros casos, el empresario tiene dificultades económicas porque el negocio no está generando los ingresos esperados y puede optar por venderlo antes de acumular mayores pérdidas. Hay casos también en los que el propietario recibe una oferta tentadora por su negocio y decide venderlo para reinvertir en otros proyectos más rentables. No todos los casos son iguales», apunta Vérez, que incide en que la hostelería es «un sector refugio para muchos autónomos» y en que hay tantos porque «cada vez se les exige mayor profesionalidad».

La propietaria de Ninbú, Ana Caridad, que lleva desde 2001 en el negocio inmobiliario, explica que algunos de los traspasos de hostelería que se están proponiendo en la ciudad se deben a que los alquileres han subido tanto que negocios que antes eran rentables, ahora han dejado de serlo. Se está dando también otro fenómeno, que es que bajos que llevaban «muchos años cerrados y por los que nadie apostaba, como cafeterías de barrio» han encontrado una nueva oportunidad, sobre todo, gracias a la población migrante.

«Están abriendo muchos restaurantes de comida latina y negocios de venta de productos típicos de allí», explica Caridad, sin olvidar otras procedencias y culturas que están dejando su sello en el comercio de la ciudad, como la árabe. En base a su experiencia, Caridad cifra en un 90% el peso de la hostelería en las operaciones de alquiler y traspaso de bajos de la ciudad que se están firmando últimamente.

La presidenta de la Federación de la Unión de Comercios Coruñesa (FUCC), Carolina Carrillo, que tiene una tienda de complementos y ropa para bebés en la calle Real, cree que el pequeño comercio está, en la actualidad, en un momento «de transición», con muchas jubilaciones de negocios tradicionales, pero también con la llegada de nuevas ideas y propuestas.

«Abrir un negocio no es todo lo fácil que nos gustaría y, mucho menos, mantenerlo, pero una calle con comercios es positivo para todos, actualmente, el centro es casi todo hostelería y estamos un poco tristes por ello, pero también esperanzados, porque creemos que cuando se acaben las obras vendrán tiempos mejores, además, ahora viene el verano, que siempre es una época de ventas porque vienen los turistas. Estamos en un periodo de transición», comenta Carrillo.

La misma idea de que están en un periodo de cambio, también sumidos en obras, por la intermodal pero con buen pronóstico, la comparte la presidenta de la asociación de comerciantes Distrito Mallos, Alba Balsa, en su caso, dejando atrás el estigma de barrio conflictivo que arrastró durante años. Balsa tiene claro que Os Mallos ya era «guay» antes de que le precediese esa fama y está convencida de que sigue y seguirá siéndolo todavía más. «Estamos muy contentos de que nos vean al pequeño comercio como un vector modernizador, queremos que sea un barrio vivo, diferente, atractivo y con personalidad», relata Bala, que defiende que la llegada de nuevos emprendedores con sus propuestas ayudan a proyectar la imagen que ellos quieren ofrecer de su barrio, el de que «Os Mallos merece la pena».