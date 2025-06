La increíble mezcla de guitarras eléctricas y violines para interpretar a Dire Straits

Una mezcla nunca hecha. Así definía el líder de Great Straits, Óscar Rosende, el concierto que realizaría este sábado en el Palacio de la Ópera versionando canciones de Dire Straits con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Clásicos del rock de la banda británica fueron interpretados en un concierto que se anunciaba como "estreno mundial" y en el que al público le costó aguantar sentado en la butaca. Temas como Romeo and Juliet, Private Investigations, Going Home o Sultans of Swing, entre muchos otros deleitaron a los espectadores de este Dire Straits Symphonic.

La interesante mezcla, en la que guitarras eléctricas o baterías se fusionaban con violines, violoncellos o flautas, hizo vibrar al público que se ponía de pie para ovacionar al término de casi todas las canciones interpretadas. En muchas a los espectadores les costó aguantar sentado o sin mover las piernas al son de la música.

Rosende, visiblemente emocionado, agradeció el esfuerzo de la que definió como "la mejor orquesta de España", la Sinfónica de Galicia, que tocó este sábado con más de 60 músicos bajo la dirección de José Trigueros. También agradeció su asistencia a los espectadores llegados de muchos puntos de la Península Ibérica. A cambio ofreció casi dos horas de un espectáculo sorprendente que contó con los arreglos de Adrián Saavedra para adaptar estos clásicos del rock a una orquesta sinfónica.

En una entrevista en La Opinión A Coruña tras anunciarse este concierto, el músico declaraba que esta idea fue propuesta a Andrés Lacasa (exgerente de la Sinfónica) hace más de diez años. "Para mi sorpresa, la idea le pareció cojonuda", expresaba. Ahora, una vez hecha realidad, es probable que no sea la última vez que se plasme sobre un escenario.