Ingeniería Informática, la joya que tira de la Universidade da Coruña

La Universidade da Coruña (UDC) suma medio centenar de grados y varios programas de simultaneidad, pero tiene una titulación reina: Ingeniería Informática, que se imparte en el campus de Elviña. En el curso que acaba de terminar, según la memoria de la Universidade de 2024, sumó 1.295 alumnos, el 9,3% de todos los estudiantes de grado en los campus de A Coruña y Ferrol. Ninguna otra titulación llega a los mil alumnos (la que queda más cerca es Administración y Dirección de Empresas, ADE, con 814), y a esto se suman 276 alumnos de Ciencia e Ingeniería de Datos y 159 de Inteligencia Artificial, de la misma facultad, así como los estudiantes de máster y doctorado. Entre las explicaciones, señalan los responsables del centro, están las fáciles salidas profesionales, la tradición de informática en A Coruña y la abundante oferta de itinerarios académicos en A Coruña, la más amplia de Galicia.

Los alumnos «van a tener salidas profesionales seguras, cursen grado o máster», señala el decano de la facultad, Mariano Cabrera, que añade que entre los estudios de posgrado hay algunos relacionados con las matemáticas, pero también otros «relacionados con las artes y las humanidades». Y el coordinador del grado de Ingeniería Informática, Javier Parapar, añade que «la historia también es un factor», pues el centro de Elviña es el más antiguo de Galicia en el área. El grado coruñés, con la preinscripción abierta hasta el 26 de junio a las 14.00 horas (la extraordinaria será del 17 al 21 de julio), es el único en Galicia que imparte los cinco itinerarios de especialización académica, y el único entre las titulaciones gallegas en tener el sello de Excelencia de la Xunta.

Para mantener la excelencia hay que estar actualizado, y, según explica Parapar, «nos demanda mucho tiempo para revisar el contenido de asignaturas todos los años». La responsable del grado de Inteligencia Artificial, Bertha Guijarro, señala que en su titulación «hay asignaturas que cambian constantemente: yo doy este año en tercero y hay una materia que la ficha que se hizo hace cuatro años está totalmente obsoleta».

Pero esto ayuda a la excelencia, y, según añade Guijarro, los alumnos de la facultad de Elviña «han tenido muy buena recepción y están muy bien considerados en las empresas». A su incorporación al mercado laboral ayuda el «ecosistema» de compañías del área coruñesa, con «grandes empresas tecnológicas y otras que no lo eran como Inditex pero que ahora lo son». «Las empresas nos alimentan y nosotros las alimentamos», resume Guijarro, y el decano añade que en el programa de prácticas de la facultad «tenemos que limitar el número de ofertas de empresas que quieren participar porque no damos abasto».

Ingeniería Informática no solo es el grado con más alumnos, sino que está dejando atrás a otras opciones. En 2014, dejando aparte alumnos que venían de sistemas anteriores, había 995 alumnos de grado, con otros 82 en el curso puente, pero Administración y Dirección de Empresas sumaba 909 y Arquitectura 905, mientras que ahora son 690. El responsable del grado considera que ha habido un «resurgir» alineado con las salidas profesionales, al tiempo que «todos somos conscientes de que las tecnologías de información, en cualquiera de sus variantes, son muy importantes en nuestra sociedad y cada vez más».

En Ingeniería Informática se permite entrar cada año a 264 alumnos, mientras que Ciencia e Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial ofrecen 60 nuevos puestos en primero cada año. Subir el número no está en los planes a corto plazo. «Las plazas están muy controladas por la Xunta», explica el decano, y, cuando hay titulaciones que se dan en varios lugares de Galicia, como informática, «no se permite aumentar los puestos en un lugar sin subirlos en el resto».

El responsable de Ingeniería Informática añade este año se va a ofrecer por primera vez el doble grado entre esta titulación y Ciencia e Ingeniería de Barros, con diez plazas, pero para ampliaciones más ambiciosas también habría que subir el número de profesores, pues ahora «estamos completamente desbordados». Tampoco hay suficiente espacio en el edificio, donde las aulas «están prácticamente sin huecos». Y Bertha Guijarro indica que, aparte de que «estamos en un límite físico de capacidad, la «cantidad y calidad no siempre van de la mano», y si se baja la nota de corte «la gente que salga formada de aquí a lo mejor no es la más alta». «El mercado demanda, pero yo creo que no es cuestión de aumentar las plazas aquí: 264 ya son muchas», remacha Cabrera.

Mayoría de hombres

Y el coordinador del grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, José Ramón Paramá Gabía, indica que «más que meter más gente, deberíamos de ser capaces de captar más mujeres». En su grado la ratio o está «un poquito mejor», con 104 alumnas y 172 estudiantes varones, pero en el grado de Ingeniería Informática, siguiendo los datos de la memoria de 2024, los hombres son 1.103 y las mujeres 192.

En Inteligencia Artificial, un grado coordinado por una mujer, ellos son 121 y ellas solo 38, y la propia Bertha Guijarro indica que «yo soy de la primera promoción» de informática en A Coruña y «debíamos rondar el 38% de mujeres», aunque «no se conocía la informática, no tenías referentes ni femeninos ni masculinos». A medida que se va conociendo más, «influye negativamente», aunque la imagen se basa en «estereotipos» y no en lo que ocurre realmente en la profesión.

«Los informáticos somos gente que tenemos que ser sociales, es una tecnología súper transversal y constantemente estás trabajando con equipos que se dedican a otras disciplinas». Para Parapar, «captar más mujeres» es uno de los objetivos de la Xunta, y las universidades gallegas están también alineadas para captar «estudiantes extranjeros».

Pero, pese a la abundancia de alumnos, no es tan fácil como parece mantener a estudiantes en la a Universidad una vez que acaban los estudios básicos. «Lo intentamos», indica Parapar, pero «cada vez es más difícil», añade Guijarro, porque «las empresas pagan más», y, aunque los másteres llenan matrícula, y aunque por ahora no hay problemas para conseguir investigadores, la competencia del sector privado se hace sentir cada vez más.

Cabrera recuerda que hace años «era al revés, investigar era la opción más atractiva», con un «ambiente de trabajo más plácido en el ámbito académico», pero «hoy en día es imposible competir con los precios y las condiciones: cuando acuden a las entrevistas los estudiantes van marcando las pautas a exigir». En conjunto, remacha Guijarro, «dedicarse a la investigación si que es algo puramente vocacional. O te atrae muchísimo y tú estás dispuesta a renunciar a otras cosas o no es una opción».