Plantar cara a las adicciones desde A Coruña

La Universidade da Coruña celebra el éxito de dos de sus estudiantes en el concurso nacional Adicciones: tu punto de mira, promovido por el programa Tu Punto, que busca reflexionar sobre las conductas adictivas entre los universitarios. Esta edición del certamen, organizado por la asociación Promoción y Desarrollo Social con financiación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, se centraba en promover mensajes preventivos sobre las adicciones. Recibió 340 obras de alumnos de 61 universidades españolas, con reconocimientos para dos estudiantes de la Universidade da Coruña en la categoría de vídeos de YouTube: Lucía Vázquez, de Educación Primaria, fue galardonada con el primer premio, y Diego Otero, de Comunicación Audiovisual, obtuvo el segundo puesto.

Plantar cara a las adicciones

Gracias a un correo de la universidad Lucía y Diego descubrieron el concurso. Para Diego, «el tema era muy chulo, un marco cerrado, las adicciones, pero a la vez muy amplio, hay una gran variedad de tipo de adicciones», por lo que podía ahondar en muchos temas. Lucía también opina que el tema era interesante: «A mí me gusta mucho hacer vídeos, y hablándolo con mis amigos me animaron a hacerlo».

Ninguno de los dos esperaba ganar. Diego asegura que al principio quería hacer un corto, y «por problemas de tiempo» acabó haciendo el rap. «Y no pensé que fuese a tener tanta importancia», indica. Para Lucía también fue algo inesperado. «Me emocioné mucho, hasta lloré . Vi las propuestas del resto de personas y también me parecían muy buenas». Tanto que casi no envía su propuesta. Ambos son el ejemplo de que los estudiantes tienen un gran papel en la concienciación social a través de actividades y proyectos creativos. El objetivo fundamental del programa Tu Punto, respaldado por la Red Española de Universidades promotoras de Salud, es acercar la información sobre los riesgos derivados del consumo de drogas y de las adicciones comportamentales. Busca promover procesos de reflexión crítica y estrategias de autocontrol entre los universitarios.

Los dos coinciden en que este tipo de iniciativas son muy importantes. Según Diego, «aparte de fomentar el hecho de que se hagan cosas diferentes y creativas, te hace reflexionar sobre el tema que tratas, porque tienes que informarte sobre él y hablar con la gente». Lucía cree que esta acción es valiosa porque da visibilidad a temas que están en la sociedad, de los que nadie habla. «Al hacer este tipo de vídeos, es más fácil que la gente joven acceda a ellos y se sientan identificados», explica.

Tanto Lucía como Diego fueron reconocidos por sus trabajos, que tratan los peligros asociados a las adicciones desde una mirada innovadora. Lucía realizó una guía de pasos a seguir sobre cómo desperdiciar la vida, por ejemplo, no apartando la vista del móvil o comparando la vida propia con lo que se ve en las redes sociales. «Con lo que más me identifico de la guía —indica Lucía— es con compararme con la gente, al final te llegan muchos vídeos de la vida ideal que viven otras personas, y que tú no tienes, eso es peligroso». Diego optó por hacer un rap porque este estilo musical «es cercano, no hace falta cantar bien, lo importante es la letra y el ritmo». «Quería hacer algo que llegara a la gente, algo directo», afirma. En su letra añade frases como «lo dejo cuando quiera», «tú no lo entiendes» o «solo es el cigarro del fin de semana». Para Diego, «la gente se escuda en eso, para no sentirse tan mal».