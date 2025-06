Seis muertos en las vías del tren de Os Castros a A Pasaxe desde 2016

La mujer que se precipitó este sábado por la tarde a las vías de ferrocarril en Casablanca fue golpeada por un tren y, aunque fue trasladada al Chuac, falleció al poco tiempo, según confirmaron a este diario fuentes conocedoras. Con este incidente los tramos de ferrocarril cercano a la ría de O Burgo, en las zonas de Os Castros, As Xubias y A Pasaxe suman al menos seis muertes desde 2016, la mitad en los últimos tres años. Está pendiente el plan anunciado por el Estado el año pasado, tras otro fallecimiento, para mejorar el aislamiento de la infraestructura e impedir que se cuelen viandantes.

Aunque está prohibido cruzar por las vías, estas pasan cerca de casas y campos de cultivo en zona de servidumbre, y con frecuencia se puede ver a viandantes junto a ellas o atravesándolas. Fuentes conocedoras de la investigación del incidente del sábado señalan a que la mujer fallecida era vecina de la zona. También apuntan a que posiblemente tenía una huerta cerca y cayó por accidente a la infraestructura de ferrocarril cuando circulaba junto a ella, pero este diario no tiene confirmación oficial de estos detalles.

El año pasado el BNG presentó una pregunta al Gobierno señalando que en el tramo de As Xubias había zonas con vallas y otras con cerramientos con «deterioro», por donde «se cuelan viandantes». El Ministerio de Transportes respondió que la infraestructuras estaba en «buen estado» y que las aperturas en los cerramientos «se reparan en cuanto se detectan», pero indicó que estaba redactando la documentación para licitar las obras de un proyecto de cerramientos que, detallan, «incluye estas zonas». Esta respuesta se conoció a inicios de 2024, y desde entonces no ha habido más comunicaciones de Transportes, ni este diario ha podido encontrar concursos públicos del Ministerio o de Adif para mejorar la zona de As Xubias.

En febrero de 2024 una mujer fue arrollada de madrugada a la altura del hospital Materno Infantil cuando caminaba por las vías acompañada por un hombre. Él resultó ileso, pero ella falleció antes de que llegase la ambulancia del 061. Menos de un año antes, en abril de 2023, otra persona murió al ser arrollada por un tren en la zona de Casablanca de Os Castros, en el triángulo de vías que conecta la estación de San Cristóbal con As Xubias; la misma zona que en el incidente de este fin de semana.

Hasta donde ha podido determinar este diario, el anterior fallecimiento se produjo en 2018 en el túnel ferroviario de Casablanca, en las inmediaciones del concesionario Renault, cuando una mujer de 53 años murió arrollada a las 14.40 horas. La familia de la víctima había notificado su desaparición. En 2017 otra mujer murió tras ser golpeada por un tren en la zona de Oza, junto a la antigua iglesia, y en 2016 otro atropelló a un hombre en A Pasaxe y lo arrastró a Fonteculler.