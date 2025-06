El ‘Bruce Lee’ de A Coruña entrena en La Solana

Corría el año 1977 y en el cine Finisterre, situado por aquel entonces en la avenida del mismo nombre, Luis Coira entró a ver una película que le cambiaría la vida invitado por su primo Fran. La cinta era El furor del dragón, protagonizada y dirigida por Bruce Lee, y Luis se quedó enamorado para siempre de las artes marciales: «Me pareció maravilloso», recuerda. Han pasado casi 50 años de aquello, y ahora es la gente la que se queda sorprendida al ver a este hombre entrenar cada tarde en el jardín de La Solana, tanto los que están dentro del complejo deportivo, como las personas que pasean por el Parrote.

«A mí siempre me había llamado la atención este tema. En el año 2020 empecé a ver vídeos en Youtube de Dani Galindo [maestro que tiene un escuela online] y empecé a practicar con un palo de escoba en el garaje de casa», cuenta este aficionado al kung-fu. Esta no era la primera aproximación de Luis a las artes marciales. Después de ver la película de Bruce Lee, empezó a interesarse por este deporte: «Yo compraba revistas de artes marciales y me compré un nunchaku por correo que todavía conservo 46 años después».

En aquella época no era tan sencillo entrenar como ahora, y Luis tuvo que dejar su pasión aparcada, hasta que la retomó en 1982. «Conocí a Ángel Simón, que fue mi maestro y amigo. Me entrenó y me enseñó la disciplina y la filosofía de las artes marciales», expone. Al terminar esta relación, este aficionado volvió a guardar en un cajón su pasión, pero siguió aprendiendo sobre su ídolo: «Tengo una de las colecciones más completas sobre los libros de Bruce Lee».

En la pandemia, con tiempo para pensar y su jubilación a la vuelta de la esquina, Luis Coira volvió a pensar en retomar el kung-fu. Empezó a buscar en internet y allí se encontró con los vídeos de Dani Galindo, que le permitieron seguir aprendiendo de forma autodidacta, pero también señala otros referentes como la especialista en cine Jewelianna Ramos-Ortiz, o los campeones de karate Damián Quintero y Sandra Sánchez.

Paseando, se fijó en el jardín de La Solana y allí encontró el lugar perfecto para seguir disfrutando de las artes marciales: «Al principio llamaba más la atención, pero ahora ya me conoce todo el mundo», cuenta. Luis Coira acude al centro ataviado con el traje de kung-fu y un recuerdo muy especial: «Llevo un cinturón negro que me regaló mi maestro y que guardo con mucho cariño», apunta. Allí practica con los palos de kung-fu que el mismo ha personalizado y también lleva el nunchaku que compró en su juventud. Este amante de las artes marciales acude todos los días y practica unas dos horas. Allí realiza sesiones con bloques personalizados basados en ejercicios que ha ido aprendiendo. «Me vendo los ojos y me pongo los auriculares con música chill», señala. «Esto me aporta tranquilidad, paz mental y ver la vida de otra manera para afrontar las adversidades», añade.

Sus llamativos ejercicios llaman la atención de los viandantes, que se paran a verlo: «Mis amigos me dicen que a la gente le llama la atención, pero yo estoy tan concentrado que no me entero».