«Estamos empezando a aceptar más diversidad en los personajes»

Bárbara Grandío (A Coruña, 1983) es muchas cosas. Actriz, guionista y creadora, pero también coach actoral. Una mujer polifacética que se ha hecho un hueco en el siempre complicado mundo del espectáculo. Un mundo del que siempre ha querido formar parte y en el que se adentró a los 18 años con la compañía coruñesa Teatro del Andamio. Tras ello, participó en títulos como Libro de familia, Gran Hotel, Historias Lamentables y A historia dun satélite —filme por el que fue nominada a Mejor Actriz en los Premios Mestre Mateo 2018—, entre otros. Sin embargo, la gran mayoría la conoce por su paso por la exitosa La que se avecina, serie en la que formó parte del reparto habitual entre las temporadas 10 y 14. Ahora, Grandío traslada toda su experiencia dando clases de interpretación al mismo tiempo que amplía nuevos horizontes con el desarrollo de nuevos proyectos, como su primera serie como creadora o Contra todo pronóstico, su nuevo show de comedia.

¿Siempre tuvo claro que formaría parte del mundo del espectáculo?

Lo tuve claro sin saber ni qué era. Lo decidí viendo cine de muy pequeñita, pero sin contárselo a nadie. Tenía claro que iba a hacer eso, pero no sabía ni cómo se hacía.

Comenzó su carrera profesional a los 18 años con la compañía coruñesa Teatro del Andamio. ¿Qué recuerda de aquella época?

Tengo los mejores recuerdos porque aprendí todo. Hubo una baja en la compañía y a los tres meses ya estaba trabajando con ellos al mismo tiempo que estudiaba. Tengo recuerdos maravillosos.

Tras ello, ha participado en títulos como Libro de familia, Gran Hotel, Historias Lamentables y A historia dun satélite, filme por el que fue nominada a Mejor Actriz en los Premios Mestre Mateo 2018. Sin embargo, la gran mayoría del público la conoce por su papel de Sonia, la también llamada Klingon, en La que se avecina. ¿Qué supuso para usted ese personaje?

Un cambio muy grande en mi carrera y a nivel personal, porque yo iba solo para un capítulo y, al final, me quedé cuatro temporadas. Fue un aprendizaje muy grande y también un salto. Nunca había hecho algo con tanta continuidad en televisión. Lo viví como un reto, porque es un personaje muy diferente a lo que había hecho anteriormente, que eran personajes extremos, pero este tenía mucha caracterización, un cambio de voz importante y de postura corporal. Es un personaje que está bastante alejado de lo que soy yo, pero me trajo un montón de cosas buenas.

Después de más de dos décadas en el mundo de la interpretación, ahora traslada toda su experiencia dando clases como coach actoral. Lo lleva haciendo desde hace diez años. ¿Qué es lo que enseña a sus alumnos?

Empecé con compañeros ayudándoles a preparar castings y trabajos, y me gustó tanto que empecé con el resto de actores. Ahora, por primera vez, voy a hacer cursos para grupos reducidos y lo que más me motiva, lo que más me gusta, es acompañarles y darles herramientas para sacar el mayor provecho de cada trabajo y que sientan seguridad. Y, sobre todo, desde un lugar de cosas que he echado de menos en mi formación.

Me imagino que también les dejará claro que el mundo de la interpretación no es precisamente sencillo... Parafraseando a uno de los personajes de La que se avecina, «los actores un día estáis aquí (arriba) y otro aquí (abajo)».

Ahora, tal y como va el mundo, nadie tiene una seguridad en ningún trabajo. Hace unos años se veía esto como algo un poco más inestable, que por supuesto lo sigue siendo, y somos unos privilegiados los que podemos tener una continuidad en el trabajo. El otro día escuché que solo trabaja en España el 8% de los actores. Realmente es un privilegio. No es algo que yo diga a mis alumnos, no les quiero hundir (ríe), pero sí que es un mundo muy difícil. Lo que pasa es que también tendemos a ver el éxito en la gente que triunfa muchísimo en la televisión o en el cine y también el éxito depende de cómo tengas tú colocadas tus prioridades. Puedes montarte tu propia compañía de teatro y vivir bien de tus propios proyectos. Hay muchas patas dentro de la interpretación, pero no podemos obviar que es una profesión difícil.

Desde sus comienzos en el mundo de la interpretación... ¿Ha notado un gran cambio en la industria?

Creo que desde hace bien poco sí que es verdad que estamos como empezando a aceptar más o a mostrar más diversidad en los personajes, que no esté todo tan estereotipado. Noto que está evolucionando un poco y están abriendo un poquito más el abanico hacia diversidad de físicos, de maneras de interpretar, historias más interesantes... También creo que la industria ha cambiado mucho en cuanto a que hay muchas más mujeres escribiendo y dirigiendo, que eso se nota un montón de cara a personajes femeninos con más fuerza y más presencia.

¿Qué cambiaría del mundo de la interpretación?

Reforzaría justo esto que te digo, que haya muchísimas más oportunidades para abrir un poquito más el abanico con más tipos de actores diferentes. A pesar de que esto está avanzando, creo que necesita un empujón más fuerte todavía para ir hacia un lugar mucho más real para todos y que la gente se pueda ver reflejada de verdad en los personajes.

Comentaba que ve cada vez más mujeres escribiendo y dirigiendo. De hecho, usted está elaborando su primera serie.

Sí, incluso tiene mucho que ver con este tema, con que las personas reales puedan interpretar. Todavía no tiene título, pero en ella quiero dejar claro que los actores no somos modelos, que somos personas de diferentes físicos, diferentes maneras de trabajar y parto desde una verdad potente situaciones reales sobre experiencias que he tenido en la industria y en la vida.

¿Le veremos en un futuro tras las cámaras en el rol de directora?

Es algo que me encantaría. Ya he dirigido un corto que he escrito y, en un futuro, querría volver a dirigir, pero ahora mismo no.

No obstante, en breve le encontraremos dirigiendo un show de comedia. Hábleme de su proyecto Contra todo pronóstico.

Contra Todo Pronóstico también entra dentro del universo de la serie que estoy creando. Es como una previa, un show que se hará en teatros con invitados. Tendré un invitado en cada función con el que hablaré de cómo encajar tanto en la vida como en el trabajo. La gente se va a sentir identificada. Eso sí, todavía no tenemos fechas. Lo estamos cerrando.

Por último, dígame un sueño que le falta por cumplir a esa mujer soñadora que acercó sus pensamientos en el libro ilustrado Umor y Hamor.

Dirigir. Dirigir en todos sus ámbitos. No solo dirigir a actores en curso, sino dirigir mis propios proyectos. De momento solo me dedicaré a escribir y actuar, pero me encantaría dirigir en un futuro.

