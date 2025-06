Giro en el mercado inmobiliario: más pisos altos en venta e interés por primeros y bajos

La entrada en vigor de la nueva ordenanza que regula la Vivienda de Uso Turístico (VUT) en la ciudad se está empezando a notar en un mercado inmobiliario con más demanda que oferta que se ajuste a las necesidades de los compradores o de los potenciales inquilinos.

La presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez, explica que hay «muchos propietarios» de viviendas que, hasta ahora se dedicaban a uso turístico y que, ahora han dejado de cumplir los requisitos que se les exigen a los pisos dedicados a este fin, que optarán por la venta del inmueble si «por los motivos que sean» han descartado poner el piso en alquiler habitual.

La propietaria de Ninbú, Ana Caridad, que lleva desde 2001 en el negocio inmobiliario, asegura que se ha empezado a dar otro fenómeno más en la ciudad, que es el del mayor interés por los primeros y los bajos, que son los inmuebles en los que la ordenanza municipal permite —además de en edificios exclusivos— que se instalen VUT.

Vérez indica que este interés por los primeros y los bajos es normal en un contexto como el actual en A Coruña, ya que quien los compra puede hacerlo para que sea su vivienda habitual o bien como una inversión para sacarle rendimiento, tanto para alquiler habitual como vacacional. Vérez cree también que próximamente —la estimación es que sea en julio— habrá más cambios en el mercado inmobiliario, una vez que A Coruña entre oficialmente en la lista de zonas de mercado residencial tensionado. «Se prevé, como está ocurriendo en Cataluña, que muchos propietarios vendan las viviendas que antes alquilaban», augura Vérez.

En los portales especializados en la compra, venta y alquiler de viviendas se pueden ver ya algunos pisos que han dejado su uso turístico por incumplimiento de la normativa municipal, es el caso, según fuentes inmobiliarias consultadas por este diario, de un tercero sin ascensor en la calle A Franxa, de 111 metros cuadrados y dos habitaciones, en un edificio de 1866 pero reformado el año pasado por completo y con un precio de 479.000 euros y un segundo exterior con ascensor, en la calle Santa Catalina, con dos que una particular vende por 290.000 euros y cuyos anuncios fueron actualizados ayer.

«Algo hay, pero no se está generando mucha más oferta en la ciudad, que es el motivo por el que se hizo la ordenanza. Los primeros y bajos sí que tienen cierto interés para los propietarios que quieren seguir dedicándose a tener pisos turísticos, pero muchas veces hay que hacer cambio de uso, hay que hacer reforma y no es que haya un riesgo, pero sí que hay un trámite», explica el socio director de Engels & Völkers en A Coruña, Álvaro Rodríguez-Quintana. Hace hincapié, además, en que, aunque es común ver en las plataformas especializadas anuncios en los bajos y locales comerciales el reclamo de que son una «gran oportunidad para inversores» porque se pueden convertir en pisos turísticos, no es tan fácil como podría parecer. «Hay que hacer la compra, la reforma, que cumpla la normativa, que no vuelva a cambiar, y que la comunidad no te ponga problema. El alquiler turístico es interesante en A Coruña, pero tampoco es una locura. Hay anuncios de ese tipo, pero la gente tampoco está comprando a mansalva», comenta.

El propietario de BackHome, Antonio Correa, ha notado, precisamente, un incremento de las consultas para comprar edificios enteros, rehabilitarlos y ponerlos en el mercado como viviendas turísticas. «No es el perfil del inversor que ahorró toda su vida y que se compra un piso o que se lo compra a un hijo, es gente que está metida en el mundillo y que se asocia [para estos proyectos]. Hay edificios que están en venta por 300.000 o 400.000 euros, dependiendo del estado en el que se encuentren. Aún los tienen que rehabilitar, pero hay algunos que tienen constructoras y se dedican a las reformas», explica Correa, que ha visto también cómo se han incrementado los propietarios que quieren vender sus inmuebles tras saber que no podrán arrendarlos para uso turístico.

«Los pisos que están en el centro, si los ponen en alquiler vacacional dan una rentabilidad muy alta, pero también en alquiler convencional es bastante buena. En otras zonas no lo es tanto, por ejemplo, en Os Castros, un piso que esté bien se puede alquilar por unos 600 o 700 euros», en vacacional es más del doble, explica.

La falta de oferta de inmuebles hace que los precios sigan al alza y que haya más personas que quieran comprar que pisos que se ajusten a lo que pueden pagar. Otro de los factores que hacen que los pisos no bajen de precio es que muchos de los propietarios no tienen prisa por vender sus viviendas porque ya las tenían como inversión. Sobre esto, Vérez recomienda «no poner un precio alto» si se quiere vender una vivienda porque «pasado un tiempo prudencial, los posibles compradores perderán el interés en ella».

Suscríbete para seguir leyendo