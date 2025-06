“Tenemos dos urgencias: sanear deudas, que ascienden a más de un millón de euros, y la programación"

El gerente del Consorcio para la Promoción de la Música, Juan Antonio Cuéllar, ha empezado a conocer la que será su casa durante los próximos años. Se reconoce «con mucha ilusión» pero también con las «expectativas altas» sobre lo que la Sinfónica y la Escola Municipal de Música pueden lograr durante su mandato.

¿L a realidad del Consorcio para la Promoción de la Música está siendo como se esperaba o se ha llevado ya alguna sorpresa?

La semana ha sido muy intensa de reuniones y de conocer. Me encuentro una maravillosísima orquesta, músicos comprometidos, muy buen equipo técnico. Tengo una inmensa preocupación por la perspectiva económica. Sabía que la situación económica no era fácil, pero me encuentro con una realidad bastante apremiante. Estamos reconstruyendo el plan a partir de la realidad que tenemos.

En este tipo de situaciones hay dos caminos, los cambios drásticos o los lentos, ¿cómo enfocará su gestión?

Todavía no he tomado la decisión pero me inclino hacia algo más drástico, tomar medidas atrevidas, no tanto con relación al Palacio, porque una sede nueva o reacondicionar el edificio puede esperar un poco más. Ahora lo que apremia es la programación artística, la solidez del soporte económico, la gestión de nuevos aliados y patrocinadores, la apertura a proyectos productivos que traigan recursos... En mi plan original, ya la infraestructura está hacia el final porque son decisiones a largo plazo y de alto contenido económico. Hay que hacer un saneamiento de las cuentas, eso es inminente, la programación también apremia porque estamos rezagados. Después están los proyectos productivos, que espero que las aterricemos en el primer año de trabajo y que los hagamos realidad a partir del segundo.

Habla de patrocinios, ¿Orquesta Sinfónica de Galicia-Inditex o OSG-Estrella-Galicia o cualquier otro nombre, por ejemplo?

Hay que acudir a los aliados, ambas empresas han tenido vínculo con la orquesta y hay que ofrecerles proyectos que sean interesantes para ellos desde el punto de vista de la inversión, ya sea económica o social. Hay muchos otros posibles aliados y vamos a golpear sus puertas para encontrar en ellos la ayuda que necesitamos.

En cuanto al impacto social, tanto la orquesta como la escuela de música tienen una labor muy importante de formación, de cantera de músicos y público.

Son parte fundamental del consorcio y de la orquesta. La escuela percibo que estuvo más al margen pero creo que bien enfocada va a ser un tesoro.

Viene de una tradición en la que las escuelas de música son muy importantes y vivas, ¿es la idea que tiene para la de A Coruña?

Evidentemente es un contexto diferente, pero los niños y los jóvenes son siempre absolutamente maravillosos en todas partes, llenos de creatividad, de impulso, de emoción. El fin de semana asistí a los ensayos de las orquestas de niños y jóvenes dentro del ámbito de la Sinfónica y de los coros, y realmente, es increíble. Ahora que los públicos en Europa de música clásica se envejecen tanto, vincular a las familias de estos niños y jóvenes y a ellos mismos en el fervor de la actividad sinfónica genera una pertenencia que va a hacer que ellos, cuando sean mayores, sean el público fuerte de la orquesta.

De esa cantera han salido músicos de la orquesta, pero también su director, Roberto González-Monjas, está vinculado a estas formaciones, ¿qué planes tiene para él. Se le acaba el contrato en 2026?

Roberto, sin duda, es un músico de primer nivel, y está en un ascenso vertiginoso en su carrera, y es un privilegio tenerlo aquí. Todo el mundo le tiene muchísimo cariño, y la orquesta está fascinada con su trabajo. Todos quisiéramos que se quedara muchos años, así que estaríamos dispuestos a convencerlo para que se quede con nosotros.

En la programación que hizo para presentarse a este puesto, hablaba de salir de gira, probablemente a Latinoamérica en la temporada 2027-2028, ¿mantiene el plan después de ver los números del consorcio?.

Es un destino estratégico por muchas razones, por la perspectiva intercontinental, porque Latinoamérica hace parte del universo español, compartimos una gran cantidad de valores, y los grupos españoles son absolutamente bien recibidos en Latinoamérica y creo que tener una orquesta de la calidad de la Sinfónica Galicia para Latinoamérica sería un privilegio. Es algo absolutamente realizable. Solo necesitamos un impulso desde aquí y ya el resto estaría cubierto por las instituciones latinoamericanas. También es importante girar por Europa, ubicarse en las salas de mayor prestigio en el continente. También es una estrategia de vinculación de patrocinadores, quizá algunas empresas quieran viajar con la orquesta poniendo su nombre y su trayectoria al servicio de la causa cultural de la orquesta y recibir un reconocimiento por ello en el exterior.

Para la temporada que viene hay, por lo menos, dos fechas en Reino Unido, ¿habrá más?

Esto es parte de la gestión anterior, hay que terminar de concretar las condiciones para que sean más favorables para la orquesta y que sea viable la gira por el Reino Unido. Seran unos seis conciertos.

El Ayuntamiento ya aumentó su partida para el Consorcio para que tenga un millón de euros más, ¿llega o precisan más?

Hay dos frentes de urgencia: sanear las deudas del Consorcio, que ascienden a más de un millón de euros. Tenemos que encontrar el mecanismo para estar al día con todos los proveedores y al mismo tiempo poder tener los recursos para proyectar nuestra programación del año 25-26 de una forma exitosa. Queremos una programación que sea maravillosa, muy emocionante para el público, pero que no nos cueste la vida.

Hace años se tuvieron que cancelar las becas de excelencia porque no había ni 100.000 euros para ellas, ¿tiene ya señaladas partidas de las que quitar dinero para invertirlo en esos pagos?

Estamos todavía evaluando. Tenemos las prioridades: la joven, la programación de la orquesta, el desarrollo de los coros, lo que queremos es evitar fugas de dinero.

¿Fugas de dinero?

Se pagan cosas que no son necesarias, hay cachés demasiado altos que se pueden ajustar, con el Palacio podemos negociar para que no sea tan costoso para nosotros y nos permitan orientar esos recursos a sanear y a garantizar una programación exitosa.

¿Qué tiene pensado para atraer al público joven?

Lo que se ha hecho, se ha hecho muy bien y la orquesta ha consolidado una programación de muy alto nivel. Sin embargo, es una programación muy conservadora, en el sentido de que se focaliza mucho en los conciertos de abono. Hay que ampliar el panorama, hay que insertarse dentro de la industria. La orquesta tiene que jugar un papel protagónico en la escena cultural de España, más allá del ámbito de la música sinfónica clásica. Hay que explorar mucho más la capacidad que tiene la orquesta para grabar música para bandas sonoras de películas, música para videojuegos, música para artistas pop, lanzar álbumes de colaboración con artistas de primer nivel del ámbito popular, hacer conciertos multitudinarios, por ejemplo con películas, por ejemplo, Star Wars con la orquesta en vivo, que eso atrae muchísimo al público. En Colombia lo hicimos muchas veces, es una experiencia increíble tanto para la orquesta como para los asistentes y es un tipo de concierto mucho más comercial y posiciona a la orquesta en un ámbito diferente y puede traer unos recursos que antes no teníamos.

¿Más conciertos para facturar más?

Más diversidad. Estamos muy metidos en un nicho muy concreto, hay que ampliar el espectro de la orquesta para que sea mucho más dinámica y se modernice un poco.

En A Coruña llegó a haber dos festivales de ópera, después, no había ninguno, después se hizo, pero sin representar, ¿cuál es su proyecto?

El festival Mozart puso en la escena a la orquesta, porque trajo solistas y directores de primerísimo nivel. Los seguidores de ópera en Europa hacen peregrinaje, y aquí vinieron y la gente descubrió que había una maravillosísima orquesta que se llamaba Sinfónica de Galicia. A eso me refiero por diversidad, hay que ampliar, no solamente hacer conciertos sinfónicos en el Palacio, hay que hacer ópera, colaboraciones con danza, ballet, tenemos que hacer colaboraciones con lo audiovisual, con músicos pop: Hay que poner a la orquesta a dialogar con otras artes, con otros estilos y con otros lenguajes.

¿Habla en abstracto o ya hay algo avanzado?

Es un as en la manga y no me lo puedo sacar ahorita. Lo único que puedo avanzar es que habrá tres óperas representadas en la temporada 25-26 y que, seguramente, en la 26-27 tengamos algo más estructurado en el tema lírico.

¿Cuándo prevén alcanzar la estabilidad económica?

No solamente es un destino, es una forma de caminar. Ese momento de fragilidad lo vamos a tener dos años más o menos.

Hay una cifra que se repite desde hace años, la de la deuda de cinco años de la Xunta, ¿se la reclamarán o harán tabula rasa para construir desde las aportaciones que les hagan?

Necesitamos que la Xunta, así como el Ayuntamiento, nos ayuden a hacer todo este proceso de cambio y de estabilidad. Hablaremos con la Xunta para que se pueda consolidar un apoyo extraordinario que nos permita sanear y proyectar.

Otra de las reclamaciones históricas es la de la concha acústica, ¿apuestan por construir una nueva o por esperar y dejar de meter dinero en el Palacio ?

Estamos evaluando. El Palacio tiene que seguir siendo, por muchos años, sede de conciertos de la Sinfónica. Puede que en el futuro tengamos una sede autónoma, pero eso no quiere decir que dejemos de hacer conciertos allí o que el Palacio deje de ser una sede para conciertos sinfónicos. Creo que es una prioridad del Palacio tener una concha acústica, no solamente por la orquesta, sino porque la calidad de las actividades artísticas y los servicios que puede proveer va a mejorar ostensiblemente. Lo que uno sí quisiera ver es, con la inversión que se hace allí anualmente, una retribución en términos de calidad.

¿Cómo cree que estará la orquesta en cuatro años, que es el periodo que marcaba su proyecto?

En la vida uno se traza unos objetivos y logra una cosa diferente porque la realidad va enseñándole a uno cuál es el camino, pero estoy seguro de que vamos a tener un resultado absolutamente exitoso, no necesariamente en los mismos términos que están planteados.

¿Cuál sería una buena definición del éxito en estos años?

Que ocurra con la Sinfónica de Galicia, lo que ocurre con el equipo de fútbol, que tiene una afición absolutamente entregada, con adultos mayores, adultos jóvenes, niños... De todos los niveles de la población, que se vayan con la camiseta puesta de la orquesta a todas partes.