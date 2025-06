El grupo para descentralizar Medicina en Galicia se reunirá tres veces este verano

Las negociaciones para abordar la descentralización de la docencia de Medicina entre las tres universidades gallegas, incluyendo por primera vez las clases teóricas, se prolongarán al menos hasta septiembre. El rector de Santiago, Antonio López, explicó ayer que el grupo de trabajo constituido el lunes en A Coruña acordó mantener tres reuniones este verano para avanzar en el proceso. El nuevo órgano no se ha fijado un plazo límite para alcanzar un acuerdo, según fuentes de la Universidade de Vigo, que lo preside.

La activación de este grupo de trabajo se produjo después de que el rector de A Coruña, Ricardo Cao, anunciase que iba a dar los pasos necesarios para que la UDC impartiese el grado de Medicina y mostrase su malestar por el tímido desarrollo del acuerdo de 2015 para descentralizar las prácticas de Medicina entre las tres universidades. López reconoció que Cao no ha dado marcha atrás en su decisión y reiteró que cualquier acuerdo que se pueda tomar estará orientado «a que se pare la nueva Facultad de Medicina». También salió al paso de las declaraciones de Cao sobre que en A Coruña habrá una nueva Facultad de Medicina y que la duda es si va a ser pública o privada. López explicó que esa posibilidad «va por otro lado». «Puede haber o no haberla y no depende de que haya ni una, ni dos, ni tres públicas, son otras variables», sentenció.