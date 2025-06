«En Cuba hay homofobia y transfobia estructural, a pesar de que existan leyes LGTB»

Se tiende a tener una imagen de Cuba como un país progresista, en todos los sentidos. ¿Cómo es realmente allí la situación del colectivo LGTBI?

Con respecto a Cuba existe un gran romanticismo, que sería la palabra clave desde el punto de vista de ver Cuba desde afuera. Lamentablemente, con respecto a los derechos tiene un gran retraso, porque existe una gran violación de los derechos humanos en múltiples sentidos. Y, en este caso, la ciudadanía LGTBI, a pesar de que tiene hoy un Código de la Familia y una Constitución con artículos que son totalmente en función de la igualdad, la equidad y la justicia social, no tiene garantías de que estos mismos derechos se cumplan en los contextos en los que se desarrollan. Esto es debido a que existe una homofobia, una transfobia y diferentes discriminaciones de forma estructural, que no se borran tan fácilmente, a pesar de que pueda existir leyes y demás. Muchas veces son leyes que están para cumplir con los organismos internacionales y los acuerdos internacionales que tienen firmados dentro de este país, pero que realmente no tienen la intención humana de cambiar las realidades de las personas que allí viven. Y hoy, principalmente, en un contexto de una policrisis a la que se enfrenta el país, y digo policrisis porque incide en la economía, en lo social, lo cultural, lo político, la salud, la educación, todo esto lleva a una mayor violación de los derechos de las personas más vulnerables.

¿Cuáles son los derechos reconocidos legalmente del colectivo LGTBI en Cuba?

Legalmente, hoy está reconocido el matrimonio igualitario, está reconocida la adopción, la reproducción asistida, y está también reconocido, por ejemplo, que las personas trans puedan cambiar sus nombres. Ahora, estas son leyes sobre papel. Realmente, de todas estas, la ley que más se ha cumplido, y que fue solamente en el primer año y con muchísimas dificultades, fue el matrimonio igualitario, donde aún teniendo la ley y aún en el mismo casamiento, recibían por parte de las personas que representaban la parte oficial comentarios como «os declaro marido y mujer», o los documentos no estaban actualizados, o simplemente para poder acceder a un notario que te pudiera casar pasabas un gran trabajo. Y, alrededor de todo esto, circula el gran fantasma de querer borrar toda la historia de la comunidad LGBT con respecto a todo lo que ha pasado en Cuba con esta ciudadanía. Han existido campos de concentración, en el año 90 fueron expulsados del país a través de Mariel, y existieron, como en España, la ley de vagos, la ley de peligrosidad social, y otras leyes que aún hoy están vigentes. Con ellas metieron en prisión a muchísimas personas, simplemente por el hecho de ser una persona LGBT.

Ahora está solicitando el asilo en España. ¿Qué situación encontró al llegar con respecto a los derechos LGBTI? ¿Teme una regresión, también aquí, de lo conseguido?

Yo siempre he comentado que España ha sido un paradigma de los derechos por la igualdad, y con respecto a los temas LGTB y de manera general de toda su población. Realmente, al llegar, he visto que eso todavía se mantiene, pero sí puedes vivir homofobia, aún acá, en muchos espacios, precisamente por ese retroceso que se intenta aquí. Que hoy en España haya que recoger firmas para detener una supuesta ley para terapias de conversión quiere decir que no estamos bien del todo. Todavía queda mucho camino por transitar mientras que las personas, por ser diferentes o por amar de una forma diferente sigan siendo castigadas, perseguidas o lastimadas. Mientras esto exista, y estos últimos años en España se han dado casos, habrá que seguir luchando por los derechos en todos sus contextos.

¿Qué busca con esta gira de encuentros? ¿Qué se encuentra en estos diálogos?

Busco dialogar sobre lo que no se conoce de Cuba, por esa mirada que se tiene de acá para allá. Busco contar historias de personas que están en el silencio, por ser lo que son, por luchar o por hacer lo que han hecho durante muchísimo tiempo. Esa romantización es algo que he encontrado mucho en esos diálogos. Personas que defienden lo indefendible, con justificaciones que son simplemente el copia y pega de los discursos que se proyectan desde el Gobierno de Cuba hacia el exterior, cuando eso está fuera de la realidad que vive el cubano.

¿Cuál es la justificación del Gobierno?

Que en Cuba todo está bien, que hay una crisis, pero los cubanos tenemos que seguir resistiendo, que todo es culpa del bloqueo. Esa es la principal excusa. En Cuba lo que existe, por parte de EEUU, es un embargo, no un bloqueo. Si hubiese un bloqueo en Cuba, no entraba nada. El embargo siempre es la justificación, cuando gran parte viene de la gestión del Gobierno y de la aplicación de una dictadura contra una población que pensó y vivió por un sueño social que ya no existe.