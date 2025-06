Declarado culpable de asesinato y agresión sexual el acusado de matar a Elisa Abruñedo en Cabanas

El Tribunal del Jurado ha declarado, por unanimidad, culpable de asesinato y agresión sexual a Roger Serafín Rodríguez, el hombre que diez años confesó, al ir a ser detenido, ser el autor de la muerte de Elisa Abruñedo en septiembre de 2013 en Cabanas (A Coruña).

Ha sido tras un juicio en el que Fiscalía y las acusaciones particulares -- en representación de los dos hijos de la víctima -- solicitaron penas de más de 30 años de cárcel. El Ministerio Público reclamó penas que suman 32 años de prisión por asesinato y agresión sexual.

Las acusaciones particulares lo elevaron a 37 años con petición de agravantes como alevosía, ensañamiento o abuso de superioridad, así como la de género por la condición de mujer de la fallecida. Por el contrario, la defensa reconoció la agresión sexual pero sostuvo que los hechos fueron un delito de homicidio.

En la última sesión del juicio, el autor confeso, que no reconoció los hechos hasta que fue detenido diez años después como resultado de una amplia investigación durante ese tiempo por parte de la Guardia Civil, manifestó -- en el turno de la última palabra ya que optó por no declarar en el juicio -- que ese "momento puntual" de su vida "no tiene nada que ver" con su forma de ser "ni la de los 39 años anteriores".

"No hay forma de justificar esto, ni yo mismo puedo, no lo entiendo", ha dicho frente a las demandas de que pidiese perdón por parte de los familiares de la fallecida, a la que el día de los hechos sorprendió por la espalda cuando ella se encontraba caminando cerca de su casa. Luego la llevó a una zona próxima, sin visibilidad desde la carretera.

Allí la agredió sexualmente y le asestó tres puñaladas, en cuello, pulmones y corazón, sin posibilidad de defensa, según el forense que declaró y como sostuvieron también los investigadores.

Europa Press

Estos hechos los ha considerado probados el Tribunal del Jurado, según ha explicado la portavoz en la lectura del veredicto. Todos los puntos a los que tuvieron que dar contestación, un total de 14, han contado con la unanimidad de sus miembros.

A la espera de que se haga pública la sentencia, desde las acusaciones particulares se ha destacado el fallo condenatorio en línea con su petición de delitos mientras que la defensa ha precisado que estudiará la presentación de un posible recurso.

Esto después de que, entre otras cuestiones, en los hechos probados el Tribunal del Jurado considerase que la víctima tras la agresión sexual estaba "vencida" cuando fue atacada por el cuchillo y subrayaran el hecho de que el procesado la llevase a una zona "arbolada, no visible" con la intención de "ocultarse". También consideraron probado que fue un "ataque sorpresivo" y que la mujer no tuvo capacidad de defensa, estando "desvalida".