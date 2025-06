El Concello de A Coruña solo recauda 480.000 euros por los 45 ‘parkings’ que tiene concesionados

La ciudad está llena de aparcamientos municipales, pero el Concello apenas gana dinero con ellos. El Ayuntamiento posee 45 parkings que gestionan empresas y otras entidades, de un total de 105 concesiones que genera actividad económica, lo que los convierte en el bien más frecuente entre las cesiones municipales. Pero apenas generan el 11% de los ingresos, algo menos de 480.000 euros frente a los más de 4,3 millones totales. En parte se debe a que nueve de ellos no abonan un canon, ya sea por estar pendientes de salir a concurso, por estar gestionados por las empresas municipales Emalcsa o Emvsa o por estar cedidos a coste cero, como el aparcamiento del San Rafael, que lleva la gestión del hospital. Pero incluso entre los que sí pagan, el canon medio es muy bajo, de poco más de 13.300 euros al año, si bien hay que tener en cuenta que al menos en parte de los casos la concesionaria construyó la infraestructura.

Según los datos recopilados por el Gobierno local, que por primera vez ha hecho públicos los cánones económicos que les corresponden a las adjudicatarias, algunos de los aparcamientos operan con las condiciones de concesiones antiguas, cuyo fin está «en resolución», según señala el Ayuntamiento. Ese es el caso de los parkings de las plazas de María Pita, Mestre Mateo y Galicia, así como el de San Cristóbal, que pagan entre unos 970 y algo menos de 1.570 euros anuales. Pero otras cesiones de inmuebles por cantidades muy bajas siguen vigentes y lo continuarán en los próximos años. El aparcamiento de la plaza de Vigo, que incluye los locales comerciales, es el que menos abona al Concello, por debajo de los 910 euros al año, y la concesión, que data de 1986, seguirá en vigor hasta 2035. Por la concesión del parking de la ronda de Outeiro en la zona de la avenida de Fisterra y República Dominicana, de 1987, la empresa que lo gestiona paga 1.244 por un acuerdo que seguirá vigente hasta 2037.

Por contra, el parking que resulta más remunerador para el Concello es el de la plaza de Tabacos, una concesión iniciada en 2010 y vigente hasta 2049 que comporta 76.500 euros al año. El aparcamiento de los Cantones supone otros 40.250, y el de San Pedro de Visma cerca de 37.000. Los acuerdos que seguirán más tiempo en vigor son el del aparcamiento del Materno, cedido a Emvsa hasta 2090, y el de la calle Pozo, que llevará Isoman hasta 2085 por 25.560 euros al año.

La mayor parte de los cánones provienen de solo dos fuentes. El hotel Atlántico abona casi dos millones de euros anuales, el 45,5% de todos los ingresos por concesiones, y la ORA, aunque la cantidad es variable, aproximadamente 1,2 millones, otro 27,7%. Entre ambos suman casi las tres cuartas partes del dinero a percibir.

El siguiente inmueble más remunerador es el Gadis del mercado de San Agustín, con 210.000 euros. Tras él viene, al menos teóricamente, el matadero municipal, que gestiona Carnicosa desde finales de los años 80. El Concello lo incluye en el listado de concesionarias con un canon de cerca de 173.650 años, pero, como publicó este diario, la empresa no pagó la suma durante múltiples ejercicios. Tras el parking de Tabacos, los siguientes acuerdos que dejan más dinero son el aparcamiento de autobuses de Severo Ochoa (poco más de 61.000 euros), el Gadis del mercado de Monte Alto (un edificio ahora está en reforma, y con un canon de 48.250 euros), y el polideportivo y piscina de San Diego, una concesión vencida que da ingresos de casi 41.000 euros al año.

El Concello tiene también once locales de hostelería, pero por cuatro de ellos (los restaurantes, cantinas y cafeterías de la Domus, el Aquarium Finisterrae, el parque de Santa Margarita y el Palacio de los Deportes) no se perciben ingresos: el Gobierno local tiene previsto sacar los inmuebles a concurso. La cafetería Manhattan es municipal, pero no paga canon por sí misma, ya que es parte de la concesión del aparcamiento de María Pita.

De los que sí pagan, la que más abona es Copacabana, más de 39.900 euros. Por el Playa Club se reciben algo menos de 9.400 euros al año y por la cafetería de la Torre, menos de 8.300. El canon del restaurante del mirador de San Pedro es de menos de 6.100 euros al año, y el de la cafetería Atalaya, ya vencida y pendiente de nuevo concurso, poco menos de 2.950.

En cuanto a las gasolineras, el Ayuntamiento posee nueve, pero por seis no se reciben ingresos, debido a un convenio con Campsa; entre ellas están las de Salgado Torres, la plaza de Portugal y Monelos-Eirís. Las gasolineras de As Xubias y la avenida do Porto tienen la concesión vencida, con pagos aproximadamente entre los 3.500 y 4.500 euros. En cuanto al surtidor de Elviña-Salvador de Madariaga, Repsol abona cerca de 9.900 euros anuales por una concesión hasta 2035.

Por las instalaciones deportivas apenas se gana dinero, dejando aparte la del polideportivo de San Diego: unos 3.500 euros por la piscina del Club del Mar de San Amaro, otros 6.800 por el campo de golf de la Torre y nada por el estadio de Riazor. El Concello posee también 17 concesiones de quioscos, pero entre todos apenas suman unos 18.670 euros de ingresos. La mayoría de las concesiones de los que están abiertos son de 1980 y están vencidas, pendientes de ser licitadas «en los años 2025-2027». El propietario que más paga es la ONCE, que abona unos 5.200 euros por los espacios que ocupa, y está «tramitando la renovación» de la concesión.

Fondos «muy necesarios»

El Concello aprobó el miércoles una instrucción municipal para controlar las concesiones, y ha puesto de plazo hasta el 1 de enero de 2026 para que los concesionarios municipales que estén en situación irregular, o deban pagos, puedan ponerse al día. Si no, el Gobierno local rescatará las concesiones, es decir, echará a la entidad que las ocupe y volverá a sacarlas a concurso; además, el Ayuntamiento ha puesto septiembre del año que viene como límite para que los inmuebles cedidos cumplan las leyes de accesibilidad. El número completo de concesiones, incluyendo las que no generan actividad económica, es de 170.

El concejal de Economía y Hacienda, José Manuel Lage, destacó que el Gobierno local ha hecho público por primera vez el listado de concesiones, y señaló que los más de 4,3 millones de euros que les corresponde pagar a los adjudicatarios actuales son «fondos muy necesarios» para el Ayuntamiento, que «tenemos que garantizar y ampliar» para invertir en servicios municipales. El PP afirmó que el Ejecutivo municipal acaba de completar «la revisión que inició el Gobierno del PP» hace más de diez años, y pide «poner en orden» las casi 40 concesiones «pendientes».

