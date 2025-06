The Lemonheads también se apunta al cartel de conciertos del ciclo Noites do Porto en A Coruña

Noites do Porto traerá a A Coruña --y por primera vez a Galicia-- a The Lemonheads, una de las bandas más destacadas del rock alternativo estadounidense, que actuará en la ciudad el 25 de septiembre. Y sera en el Playa Club. La mítica banda grunge de los 90 liderada por Evan Dando será cabeza de cartel de la cápsula Noites nas Salas como antes lo fueron formaciones históricas como Nada Surf (2023) y Mudhoney (2024).

El ciclo Noites do Porto busca consolidar, en su quinta edición, su apuesta por ofrecer actuaciones únicas y memorables en las salas de conciertos de la ciudad, como será el estreno gallego de los autores del exitoso Come On Feel The Lemonheads, álbum de 1993 que revisarán, en su totalidad, en el Playa Club. Será una noche en la que, además de rememorar otros grandes hits de su carrera, avancen temas de su nuevo álbum, Love Chants, el primero que lanzan en diecinueve años, y que se publicará el próximo 24 de octubre. Las entradas para el debut en Galicia de The Lemonheads saldrán a la venta el lunes, 30 de junio, en Ataquilla y Ticketmaster.

THE LEMONHEADS

The Lemonheads ofrecerán un concierto en A Coruña con el ciclo Noites do Porto. / ChloeAppleSeldman

Contemporáneos de Violent Femmes, Pixies, Nirvana o The Replacements, e influencia para bandas como Teenage Fanclub, The Breeders, The Dandy Warhol o Buffalo Tom, The Lemonheads es uno de los grandes iconos del indie tanto por su imagen como por su sonido. Su líder, Evan Dando -ídolo juvenil y generacional de manual- es el epicentro de una formación en la que ha contado con múltiples acompañantes a lo largo de estos años, pero que no ha perdido un ápice de su magnetismo, como podrá comprobar el público coruñés el próximo 25 de septiembre en el Playa Club. El directo de The Lemonheads en Noites do Porto será la única cita de la formación -que también actuará en Madrid, Barcelona y Valencia- con Galicia para este 2025.

NOITES DO PORTO 2025

Noites do Porto, organizado por MASGALICIA y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, Xunta de Galicia a través de Axencia Turismo de Galicia -en el marco de la iniciativa Concertos do Xacobeo-, Diputación de A Coruña y Estrella Galicia. La razón de ser de este ciclo de conciertos, según sus impulsores, pasa por "ofrecer directos únicos y exclusivos en los que prima la calidad musical como por la variedad estilística de su cartel, que cada año suma diferentes propuestas, y por las nuevas cápsulas con las que se sumerge, más que nunca, en el ecosistema de la ciudad, como son -además de las ya conocidas Noites de Flamenco e Jazz o Noites nos Bares) las nuevas Noites de Cine e Noites coa Arte".

Rock, punk, grunge, hip-hop, jazz, flamenco, soul o garage son algunos de los estilos que se podrán disfrutar en la quinta edición de Noites do Porto, que contará en su cartel con nombres como The Lemonheads, histórica formación de los 90; Ana Curra e Ilegales, dos leyendas de la escena estatal; The Lemonheads, Israel Fernández, el artista más relevante de la escena flamenca; Deadletter, la banda llamada a ocupar el trono de formaciones como Fontaines DC o Idles; Yazz Ahmed y Jasmine Myra, dos de las estrellas más brillantes de la escena del jazz en el Reino Unido; Sho-Hai, histórico de la música urbana y del hip-hop en España (es uno de los fundadores de Violadores del Verso junto con Kase.O); Michelle David, una de referencias del soul, blues y gospel con el combo que conforma con The True Tones; y The Gruesomes, formación que estrenará el rock garage en el festival. Las entradas para estos conciertos -a excepción del directo de The Lemonheads- ya están a la venta en Ataquilla y Ticketmaster.

PRIMERAS CONFIRMACIONES DE NOITES DO PORTO 2025

23.09, Jazz Filloa. Yazz Ahmed & Ralph Wyld (Noites de Flamenco e Jazz)

24.09, Garufa Club. Deadletter

25.09, Playa Club. The Lemonheads

26.09, Muelle de Batería. Ana Curra e Ilegales

27.09, Playa Club. Sho-Hai

30.09, Garufa Club. Michelle David & The True-Tones + The Gruesomes

01.10, Jazz Filloa. Jasmine Myra (Noites de Flamenco e Jazz)

02.10, Teatro Colón. Israel Fernández (Noites de Flamenco e Jazz)