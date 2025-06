Os Mallos van de festa por San Pedro

Volven outro ano máis as festas de San Pedro a barrios coruñeses como Os Mallos e Bens. Comezarán este venres 27 e rematarán o domingo 29, o propio día do patrón. Nesta edición Os Mallos contará con moita música e unha churrascada.

O venres 27 o DJ Pukas será o encargado de poñer a música antes do pregón. Este ano, a encargada de facelo será a alcaldesa da Coruña, Inés Rey. Para animar os festexos contarán co monologuista Daniel Rodríguez, que fará de presentador dos acontecementos do día.

A membro da comisión de festas de Os Mallos, Pilar Neira, enumera os protagonistas desta edición: «Os homenaxeados deste ano son a directora do cole, Maricarmen Borrego, unha muller que nos anos 60 apostou por ser unha empresaria e pola educación. E os fundadores do Club Feminino Karbo». O sábado 28 haberá un pasarrúas da man da Agrupación Aturuxo e unha maxi sesión vermú, ademais do concerto de rock do grupo The Homeless e a actuación de DJ Pukas. Aparte haberá unha churrascada a cargo da peña Tralla Brava. Pola tarde organizaranse actividades para os máis pequenos. «Vai haber inchables, festa da escuma e un DJ para eles», di Neira.

O domingo 29 tocarán os Kilomberos nun pasarrúas, e finalizarán coa sesión vermú. Dende a comisión queren avisar de que este ano non se fará o bingo solidario nestas festas, senón que se despraza a setembro.

Festas en Bens

En Bens, parroquia de San Pedro de Visma, organizan tres días cheos de actividades. A comisión de festas coa axuda da asociación de veciños son os impulsores destes festexos. Este venres 27 programan unha churrascada e o sábado 28 haberá unha pulpeirada. Un dos membros da comisión de festas, Rubén Souto, di que «na churrascada se prevé repartir 300 racións». Segundo explica, «de ano a ano deixamos apalabrada as orquestas». Para a comisión, as súas festas «son as mellores, somos poucos pero traballamos moito, e os veciños colaboran».A verbena estará amenizada polas orquestras Finisterre e os Satélites.

