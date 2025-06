El Ministerio de Justicia mantendrá los ocho juzgados de instrucción en A Coruña

A Coruña mantendrá los ocho juzgados de Instrucción con los que cuenta actualmente, y la creación de la nueva sala de Violencia contra la Mujer no supondrá la desaparición de uno de ellos, como se había anunciado, según han confirmado a este diario fuentes conocedoras. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señala que así se lo ha apuntado la alcaldesa, Inés Rey, que, aunque no confirmó este viernes que se preservará el juzgado, sí señaló que realizó «gestiones absolutamente discretas, rigurosas y formales» con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para pedirlo, «exactamente igual que en Vigo». Allí se vivía la misma situación que A Coruña pero se acaba de saber que la nueva sala de Violencia contra la Mujer viguesa no supondrá perder una de Instrucción. Rey afirmó que trasladó de manera «seria y discreta» los resultados de las conversaciones a colectivos judiciales.

De acuerdo con la regidora, hasta ahora no hizo públicas las conversaciones porque «soy bastante respetuosa institucionalmente», pero ahora, tras escuchar «algunas voces» que le preguntaban qué estaba haciendo, «debo saltarme esa discreción». Rey defendió que «he hecho lo que tenía que hacer para que A Coruña mantenga sus juzgados de Instrucción».

La alcaldesa también se refirió al grupo municipal del PP, que le reclamó que pidiese al Estado mantener el Juzgado de Instrucción y anunció que llevaría el asunto a pleno. Según afirmó Rey, «los mismos jueces» y funcionarios que piden no perder juzgados «llevan años reclamando las guardias de 24 horas en Instrucción», y «también los he escuchado, me he reunido con ellos» y ha trasladado la petición a los conselleiros responsables, primero a Alfonso Rueda, ahora presidente de la Xunta, y más tarde al actual, Diego Calvo.

Ambos, indicó, hicieron «caso omiso», por lo que la alcaldesa pidió a los populares coruñeses «la misma vehemencia y energía» para trasladar esta petición al Gobierno gallego que para solicitar el mantenimiento del octavo juzgado. El Ejecutivo autonómico lamentó que Rey «busque culpar» de «los agravios del Gobierno central» al regional y afirmó que si la ciudad suma un juzgado especializado en violencia de género es «gracias a que lo solicitó la Comisión Mixta de Xustiza», que incluye a la Xunta.

El CSIF indica que A Coruña estará en el Real Decreto anunciado por Bolaños para Vigo y que tendrá «el mismo tratamiento en este proceso de rectificación». El sindicato señala que «se mantendrá vigilante sobre el contenido» de este documento para asegurarse de que incluye al partido coruñés, y su presidenta en Galicia, Auri Fernández, indicó que la « rectificación es fruto de la presión ejercida por CSIF y por la propia plantilla judicial».