Los triunfos de Anderson son para Mónica

«Esta medalla se la dedico a mi panadera, la cual fue asesinada hace unos años; a mis padres, y a todos mis conocidos que me apoyaron de principio a fin». Eran las primeras palabras de Anderson Cotón tras proclamarse Campeón de España junior de judo hace unas semanas. Una victoria que el joven, de 19 años, define como un «resurgimiento» tras dos años sin entrenar regularmente en el deporte que le ha acompañado desde los 9, y en el que hace gala de un don natural.

Prueba de ello es una medalla que quiso dedicar a la persona a la que ha brindado, también, sus anteriores oros en categorías inferiores: Mónica Marcos, la panadera de O Birloque que fue asesinada por su pareja en 2021. Un caso que escenificó las peores consecuencias de la violencia de género y que conmocionó a un barrio en el que Mónica era muy querida. Tras el crimen, sus vecinos no dudaron en salir a la calle en su memoria, para visibilizar su repulsa ante una lacra que ya se ha cobrado demasiadas vidas. Pero Anderson le tenía reservado, además, otro homenaje.

Un mes después del suceso, el joven se alzó vencedor en un Campeonato gallego celebrado en Lugo. «Lo primero que se me pasó por la cabeza fue Mónica. Había pasado muy poco tiempo. Quise regalarle la medalla, que ahora está con ella, en el cementerio», relata. Al año siguiente, volvió a levantar el título de Campeón de España, y Anderson, de nuevo, volvió a señalar al cielo al recibir el oro, en recuerdo a una de las personas que más le apoyó desde sus inicios en el tatami. «Mónica siempre me estaba animando y preguntando qué tal me iba en las competiciones y con las notas. Su panadería estaba literalmente debajo de mi portal, y cuando venía de la escuela iba a comprar el pan allí. Siempre me daba algún palito para comer», recuerda Anderson. Precisamente cuando están por cumplirse cuatro años del crimen, José Manuel Guerreiro, condenado a 23 años por los hechos, demandó, en la vista de apelación celebrada el mes pasado, la pena mínima o la libre absolución, aduciendo que tenía afectadas sus capacidades en el momento en el que asesinó a Mónica Marcos asestándole varias puñaladas. Unos hechos que nadie en la ciudad, y, especialmente, en O Birloque, podrá olvidar nunca.

Mientras tanto Anderson, promesa precoz de la disciplina, continúa entrenando desde el Gimnasio Fibra de Elviña para lograr sus objetivos, que poco a poco va cumpliendo desde que a los 11 años se lanzó a las competiciones, animado por su padre. En el punto de mira, además de seguir conquistando Campeonatos de España, está la cima última de cualquier deportista de alto nivel: los Juegos Olímpicos, una pretensión «de mucho tiempo y mucha pasta» a la que tendrá que meditar si quiere aspirar. Llegue a donde llegue, el joven Anderson lo tiene claro: «Todo lo que gane va a ser dedicado a ella. Siempre».