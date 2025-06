«Siempre consigue una conexión cuando fotografía»

Al ver las fotografías de David Bailey —los rostros de Mick Jagger, Chillida o Isabel II—, uno no puede parar de pensar en cómo se hicieron, qué ocurrió en aquel espacio y cómo se creó esa conexión entre el fotógrafo y el fotografiado. Uno de los comisarios de la exposición David Bailey’s Changing Fashion, Tim Marlow, explica que «esa es su forma de trabajar, habla con la persona, le coge de la mano, dedica mucho tiempo a conocerla antes de tomar fotografías».

El hijo del artista, Fenton Bailey, asegura que «siempre consigue esa conexión» cuando coge su cámara. Y aún hoy, a sus 87 años, lo logra. Hace poco fotografió a Rod Stewart y este mismo año puso ante su objetivo a la presidenta de Inditex, Marta Ortega, para una fotografía que se puede ver dentro del catálogo hecho para esta muestra.

Ambos desvelan que «hay muchas fotografías que todavía no han sido publicadas» y que ha tenido «una relación íntima y duradera con muchas de sus musas». «Consigue lo que quiere gracias a su encanto», apunta Marlow, que indica que Bailey es también «un provocador». Es un artista que tiene «esa capacidad de ver más allá de la persona» y «por esos sus fotografías de moda son tan interesantes».

Pero, ¿él es consciente de su influencia no solo en el mundo de la fotografía sino también de la cultura, la moda y la música? «Sí, muy consciente. En los años 60 y 70 fue una mega estrella», responde su hijo, que lo ha acompañado en muchos de sus trabajos. «No es arrogante pero sabe que es bueno», añade Marlow.

De hecho, hay una película de Michelangelo Antonioni, Blow up, que se dice que está inspirada en David Bailey. Su hijo sonríe al escuchar esto y apunta que cree que su padre «se sentía vagamente halagado por haber sido una de las fuentes de inspiración, pero no se veía reflejado en la película». «No es realista. Al final hay una escena en la que salen jugando al tenis. En el East End de Londres donde vivía mi padre nadie jugaba al tenis», añade. Para Tim, no obstante, esta es «una gran película», refleje o no la vida de Bailey.