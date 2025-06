El comodín del público para utilizar Tinder

Mientras Trueno no salía al escenario del Coliseum para su concierto del sábado, algunos asistentes aprovecharon la espera para utilizar Tinder, la aplicación de citas y encuentros online. Pero no lo hicieron de la manera tradicional, sino que tiraron del comodín del público, es decir, fueron recorriendo el recinto para que la gente les ayudase a decidir si las personas que le aparecían en la pantalla se merecían un sí o un no. Fue un momento divertido y algo surrealista para hacer más amena la espera hasta la aparición de Trueno. Ahora lo importante es saber si han encontrado el amor.