A Coruña registra 758 accidentes de tráfico en un año, la cifra más baja en una década

A Coruña cerró el año 2024 con un total de 758 accidentes de tráfico en sus calles, según la memoria de la Policía Local de 2024. Es la cifra más baja de la última década con la excepción del primer año de la pandemia del coronavirus, cuando hubo solo 64 siniestros menos, una cifra condicionada por la movilidad restringida y con meses de calles y carreteras casi vacías de personas y automóviles. En 2014 hubo 943 accidentes, por lo que en diez años este número ha descendido un 19,6%. La que sigue siendo la causa principal de estos sucesos es la falta de atención.

Accidentes. En los últimos diez años, el 2024 es el que ha registrado el número más bajo de accidentes: 758. El peor fue 2018, cuando se llegó a los 990 siniestros. Hubo cifras similares, aunque no tan altas, en 2014, con un total de 943, un número que bajó hasta los 909 un año más tarde. Justo antes de la pandemia, el total de accidentes volvió a elevarse hasta los 947. El gran bajón llegó en 2020, cuando se redujo la movilidad por el covid y hubo meses con muy poca actividad al volante. En los últimos cuatro años hubo algunos cambios: 819 en 2021 y 795 en 2022. Hace dos años hubo una pequeña subida, hasta los 825, que volvió a rebajarse este año a mínimos.

Víctimas. En más de la mitad de los accidentes que hubo el año pasado (483) no hubo víctimas, pero en 275 sí resultaron personas heridas. En total, fallecieron en las vías coruñesas dos personas, el mismo número que en 2023. Al comparar este año con el pasado se ve un descenso del número de vehículos implicados: de 1.445 a 1.083. Es llamativa también la bajada del número de personas ilesas implicadas, un 46%, con 834 en 2024. Además, fueron atendidas 304 personas por heridas o lesiones, solo una más que el año anterior. Descendieron los positivos en drogas en accidentes, de 7 a 3, pero aumentaron ligeramente las alcoholemias positivas, de 89 a 92, a pesar de las constantes campañas de la DGT para evitar este tipo de situaciones al volante.

Causas. La causa más frecuente de accidentes de tráfico sigue siendo la falta de atención al volante. Del total de siniestros, 132 ocurrieron por este motivo, mientras que 82 fueron por cambiar de carril sin precaución y 64 por incorporarse a la circulación sin mirar. En 52 ocasiones no se respetó la distancia de seguridad y eso derivó en accidente. En la lista de la memoria del 092 figuran más motivos: no respetar los pasos de peatones (34), no hacer caso a semáforos (21), falta de precaución al efectuar la marcha atrás (20) o hacer un giro indebido (14). La nota positiva es la disminución de accidentes por desobedecer las señales de tráfico, pasando de 55 en 2023 a solo 4 en 2024, lo que puede deberse a una mayor concienciación por parte de los conductores.

Lesividad. Del total de personas implicadas en accidentes, la mayoría sufrió heridas leves. En 2024 fueron 272, 20 menos que el año anterior. En 2021 y 2022, la cifra superó los 300: 363 y 358, respectivamente. En cuanto a los casos graves, también ha habido un ligero descenso. El año pasado hubo 32 personas heridas de gravedad, cuando en los tres años anteriores la cifra oscilaba entre los 36 y los 45. En estos siniestros se requiere el traslado de los heridos al hospital para su atención. Fallecieron dos personas en 2024 en accidentes de tráfico. De hecho, fue en el mes de mayo, en Matogrande, cuando un hombre de 60 años falleció al salirse de la calzada la motocicleta que conducía. El piloto colisionó contra un semáforo de la mediana, que acabó derribado. Aunque una ambulancia se trasladó hasta el lugar, nada se pudo hacer por salvarle la vida.

