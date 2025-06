El dueño de La Crisálida: «Todos los negocios de barrio encerramos una historia»

El dueño de la mercería La Crisálida, Ramón Santos, reabrió este histórico local en el 2019, y no se podía imaginar lo que iba a suponer subir un vídeo a las redes sociales enseñando lo que había en sus almacenes. A raíz de ahí se convirtió en un fenómeno viral. Tras el éxito en redes, el grupo Planeta le propuso a Ramón escribir su experiencia con la mercería, y de ahí nació Entre botones e hilos. «Yo creo que todos los negocios de barrio encerramos una historia que merece ser contada», dice Ramón Santos, que también revaloriza el papel del pequeño comercio: «Es precioso haber conseguido esto con simplemente una mercería, con lo que se considera un negocio que es para viejos».

Uno de los capítulos del libro se le dedica a los botones, y no solo por ser uno de los artículos más vendidos de la tienda, junto a los hilos. «Esta tienda podría ser muchas cosas, pero podría ser únicamente una botonería. El botón es un artículo histórico que se lleva vendiendo siglos», relata Santos.

Ramón Santos dice que La Crisálida fue un flechazo: «Pensé para mí, ¿por qué no intentarlo? Al principio me parecía una locura». Actualizar un pequeño comercio no es fácil, ya que hay que poner muchas cosas a punto. «Tuve que poner al día el negocio, y además volver a comunicar a los vecinos que habíamos reabierto» dice Santos. El éxito de La Crisálida reside en varios factores. «Aquí tenemos mucho respeto por el horario, y por ser un comercio de barrio», dice Santos.

Otro de sus puntos fuertes es la atención personalizada a sus clientes, pero una de las claves más importantes son sus vídeos en las redes sociales. «Necesitaba generar tráfico a la página web, y vi que a otras cuentas les funcionaban los vídeos. Afortunadamente, gustaron mucho y la gente nos empezó a seguir, subimos muy rápido en seguidores», dice el dueño de la mercería. El dueño de la mercería dice que el comprador de La Crisálida es muy diverso, pero sí que sigue un patrón: «Son mayoritariamente mujeres y después está el perfil de los aficionados». Todos ellos hacen que La Crisálida sea un comercio tan emblemático.